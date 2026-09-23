Conheça Gianpaolo Callioni, novo investidor internacional da SAF do Santa Cruz

Empresário italiano radicado nos Estados Unidos se apresentou aos torcedores e passa a integrar o grupo

Gianpaolo Callioni, investidor da SAF do Santa Cruz (Reprodução/Redes Sociais)

O Santa Cruz tem um novo nome internacional ligado ao projeto da SAF, o italiano Gianpaolo Callioni.

O empresário se apresentou aos torcedores em um vídeo e passa a integrar o grupo de investidores da nova estrutura coral.

“Quando se fala do Santa Cruz, não se fala apenas de um clube, se fala de identidade, orgulho e de uma torcida que consegue passar uma energia incrível ao time”, disse.

Radicado na Califórnia, nos Estados Unidos, Callioni tem formação em Economia pela Università Bocconi, em Milão. Segundo seu perfil profissional, o empresário construiu a carreira na área de negócios, com experiência em estratégia, gestão, manufatura, distribuição e cadeia de suprimentos.

Entre as empresas pelas quais passou está a HP, onde atuou na área de estratégia e planejamento da cadeia de suprimentos.

Atualmente, aparece como sócio da End-to-End Analytics, empresa de consultoria especializada em análises e estratégias para negócios.

Investidores internacionais

A chegada de Callioni amplia a presença estrangeira no grupo que participa da nova SAF do Santa Cruz.

O presidente Bruno Rodrigues já havia afirmado que a estrutura contará com investidores de diferentes nacionalidades, incluindo representantes dos Estados Unidos, Índia, Itália e Colômbia.

Italiano se junta a Paraj Tyle

O primeiro investidor internacional apresentado oficialmente foi Paraj Tyle. Empresário americano de origem indiana, ele esteve no Arruda durante a reunião que ratificou a nova SAF e, posteriormente, participou de uma conversa com a imprensa ao lado dos demais integrantes do projeto.

Paraj é formado em Economia pela Carnegie Mellon University e estudou na Yale School of Management. Ele também é primo de Sheel Tyle, empresário que integra o grupo de proprietários do Portland Trail Blazers, da NBA. Sheel declarou publicamente apoio ao investimento do familiar no Santa Cruz.



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