Santa Cruz: Com lesão muscular, zagueiro Eurico será desfalque contra o Floresta

Defensor já havia ficado de fora na última rodada após sentir um desconforto no aquecimento na Arena de Pernambuco

Eurico, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz seguirá sem contar com o zagueiro Eurico na próxima partida do Quadrangular do Acesso da Série C.

Diretor médico do clube, o Dr. Antônio Mário Valente informou que o defensor sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa, destacando o foco na sua recuperação para que ainda possa atuar na temporada.

“É um atleta que se recupera rápido. Vamos trabalhar para que fique o mais rápido possível em condição de jogo”, disse.

Com isso, o defensor, que já havia ficado de fora da vitória por 1 a 0 diante do Floresta, na Arena de Pernambuco, no último domingo (20), após sentir um desconforto durante o aquecimento, também não ficará à disposição no próximo sábado (26), às 17h, em novo duelo contra os cearenses, dessa vez em Fortaleza.

Seu substituto deve seguir sendo Edson Miranda, que foi acionado no time titular na última rodada do Quadrangular do Acesso da Série C.

Números de Eurico no Santa Cruz

Um dos destaques do elenco na campanha que está muito próxima de confirmar o acesso, Eurico soma 30 jogos no ano, todos como titular, com três gols marcados.

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