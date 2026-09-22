Floresta abre venda de ingressos para torcida do Santa Cruz no Presidente Vargas; veja valores
Setor Laranja do Presidente Vargas será destinado aos torcedores do Tricolor do Arruda; partida acontece neste sábado (26), às 17h, em Fortaleza
Publicado: 22/09/2026 às 16:50
Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)
O torcedor do Santa Cruz já pode garantir presença no duelo que pode marcar o retorno da Cobra Coral à Série B do Campeonato Brasileiro.
O Floresta divulgou e abriu a venda de ingressos para a partida deste sábado (26), às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela quarta rodada do Quadrangular do Acesso da Série C.
Para a torcida tricolor, o setor destinado será a Arquibancada Laranja, com acesso pela Rua Paulino Nogueira. Os ingressos custam R$ 80 para inteira e R$ 40 para meia-entrada. A comercialização é feita pelo site arenapass360.com.br.
Os portões do Presidente Vargas serão abertos às 15h, duas horas antes do início da partida. A torcida do Floresta ficará no setor Social, com entrada pela Avenida Dr. Theberge.
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Jogo pode confirmar acesso à Série B
Com 100% de aproveitamento na segunda fase da Série C, o Santa Cruz lidera seu grupo e chega ao Ceará com a possibilidade de confirmar matematicamente o acesso à Série B de 2027.
De acordo com o site Chance de Gol, a equipe coral possui atualmente 96,5% de possibilidade de conquistar o acesso. A situação pode ser definida já neste sábado, caso o Santa Cruz volte a vencer o Floresta.
Com 12 pontos, o Tricolor não poderá mais ser alcançado por dois dos outros três times do grupo e garantirá matematicamente uma das duas vagas para a Série B de 2027.
O acesso também pode ser confirmado mesmo sem uma nova vitória. Para isso, o Santa Cruz precisará empatar com o Floresta e torcer para que o Maringá seja derrotado pelo Botafogo-PB, em partida também marcada para este sábado.
Se essa combinação acontecer, o Tricolor chegará aos dez pontos, enquanto o Maringá permanecerá com seis. Dessa forma, a equipe coral também assegurará matematicamente uma das vagas na Série B de 2027.