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SÉRIE C

Com Cristian de Souza, Santa Cruz está invicto fora de casa; veja retrospecto

Próximo de garantir acesso à Série B, treinador tem grande aproveitamento atuando como visitante

Ivan Mota

Publicado: 23/09/2026 às 10:01

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Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz /Rafael Vieira/DP Foto

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Anunciado como treinador do Santa Cruz em maio, Cristian de Souza segue invicto atuando fora de casa.

Muito próximo de garantir o acesso à Série B, que pode ser confirmado neste sábado (26), às 17h, contra o Floresta, em Fortaleza, o comandante coral acumula oito partidas como visitante na Série C, com cinco vitórias e três empates.

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Caso vença o time cearense, a vaga na Segundona já estará garantida. Se empatar, precisará torcer por uma vitória do Botafogo-PB diante do Maringá, no mesmo dia e horário, para garantir o acesso matematicamente já na 4ª rodada do Quadrangular.

Apesar da proximidade com o objetivo máximo da temporada, o treinador pregou cautela após a vitória por 1 a 0 diante do Floresta, na Arena de Pernambuco, no último domingo (20).

“Somos hoje a melhor campanha do campeonato e a melhor defesa. Não tomamos gols até agora nesses três jogos e, mesmo assim, ainda temos muito a fazer. Precisamos pontuar para conquistar o objetivo principal do clube. Então, temos que ter os pés no chão”, disse.

Veja as partidas do Santa Cruz fora de casa com Cristian de Souza

  • Inter de Limeira 1 x 2 Santa Cruz
  • Maringá 1 x 1 Santa Cruz
  • Brusque 0 x 1 Santa Cruz
  • Paysandu 1 x 3 Santa Cruz
  • Barra 1 x 2 Santa Cruz
  • Botafogo-PB 2 x 2 Santa Cruz
  • Anápolis 1 x 1 Santa Cruz
  • Maringá 0 x 1 Santa Cruz

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