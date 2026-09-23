Matheus Vinícius garante foco e comemora momento no Santa Cruz: ‘Busquei isso’

Próximo de garantir acesso à Série B com o Tricolor, defensor também comentou lance decisivo contra o Floresta

Matheus Vinícius, zagueiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Destaque do Santa Cruz na campanha da Série C, o defensor Matheus Vinícius foi peça-chave na vitória por 1 a 0 diante do Floresta, no último domingo (20), na Arena de Pernambuco.

Já na reta final da partida, o jogador salvou, em cima da linha, uma finalização do adversário que tinha direção do gol. Em coletiva nesta quarta-feira (23), o lateral explicou como foi a jogada.

“Foi um momento de muita adrenalina. Um lance muito rápido, você tem que ter uma leitura muito rápida para poder definir. Às vezes, você acaba nem pensando o quão importante foi o lance”, disse.

Artilheiro do time na temporada, com cinco gols marcados, Matheus Vinícius vive o melhor momento da carreira. No clube desde o fim de 2024, o jogador também falou sobre seu atual momento e relembrou o começo na Cobra Coral.

“Busquei isso. Sei que, em alguns momentos, não consegui alcançar. Mas consegui dar a volta por cima. Todo mundo me deu confiança de estar entregando o melhor dentro de campo”, declarou.

Foco total no acesso

“É um momento que a gente sabe que, por estar próximo do objetivo, gera ansiedade. Isso é normal. Um grupo de vencedores sempre vai ter um pouco de ansiedade, mas a gente está muito concentrado para chegar lá e, se Deus quiser, conquistar o objetivo nesse jogo”, finalizou.



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