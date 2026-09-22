Presidente do Santa Cruz revela "bicho" de R$ 3 milhões em caso de acesso à Série B

Elenco do Santa Cruz em partida da Série C (Rafael Vieira / DP Foto)

Cada vez mais próximo de garantir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Santa Cruz prepara uma premiação aos jogadores em caso de conclusão do objetivo. Em entrevista ao Escrete na Rede, da TV Jornal, o presidente Bruno Rodrigues revelou os valores do possível “bicho”.

Segundo o mandatário coral, o elenco receberá uma quantia total de R$ 3 milhões se conquistar a classificação no quadrangular de acesso da Série C. O presidente externou ainda que o clube vem criando soluções financeiras para arcar com a premiação.

“O ano passado (acesso à Série C) a gente prometeu um bicho de R$ 2 milhões, e foi cumprido integralmente. Agora, está acertado um bicho de R$ 3 milhões. É um valor muito alto, mas a gente está conseguindo construir essa solução financeira. Estou muito tranquilo com relação a esse momento (financeiro) porque o pior já passou. Esse desequilíbrio financeiro foi criado pelos antigos investidores. Agora a gente vai equacionar esses débitos”, externou o presidente Bruno Rodrigues.

Com 100% de aproveitamento na segunda fase da Série C, o Santa Cruz possui uma possibilidade de acesso de 96,5% segundo o site Chance de Gol. O próximo compromisso tricolor será novamente contra o Floresta, no próximo sábado (26), no Ceará, em jogo que pode confirmar matematicamente a Cobra Coral na Série B de 2027.



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