Torcedores do Santa Cruz são vistos invadindo a Arena de Pernambuco

Antes do jogo contra o Floresta, um grupo de torcedores do Santa Cruz sem ingresso foi visto invadindo a Arena para acompanhar o confronto decisivo da Série C, no último domingo (20)

Torcedores do Santa Cruz são vistos invandindo a Arena para acompanhar partida contra o Floresta (Reprodução/Internet)

Um grupo de torcedores do Santa Cruz viralizou nas redes sociais após conseguir entrar na Arena de Pernambuco para acompanhar a partida contra o Floresta, mas não pelos portões de acesso.

Os tricolores que não conseguiram comprar os ingressos para o jogo do Quadrangular da Série C escalaram o muro e conseguiram invadir o estádio.

A cena aconteceu antes do confronto e chamou rapidamente a atenção de quem passava pelo caminho, admirados com a coragem destes torcedores que se arriscavam na escalada.

Do lado de dentro, o Santa Cruz contou com a presença de 44.951 torcedores que compraram ingresso, atingindo a lotação praticamente máxima da Arena de Pernambuco, para empurrar o time em busca de um resultado importante na caminhada rumo à Série B.