Eurico passa por avaliação médica antes de duelo do Santa Cruz com o Floresta, em Fortaleza

Zagueiro sofreu trauma na perna durante treinamento e voltou a sentir incômodo no aquecimento da partida do último domingo (20)

Eurico, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz aguarda uma definição sobre a situação de Eurico para a partida diante do Floresta, em Fortaleza, pela 4ª rodada do quadrangular do acesso da Série C.

Titular da equipe comandada por Cristian de Souza, o zagueiro foi poupado minutos antes da vitória por 1 a 0 sobre o próprio Floresta, ida, no domingo (20), na Arena de Pernambuco, após voltar a sentir dores na região posterior da perna durante o aquecimento.

Eurico havia sofrido um trauma direto na região durante um treinamento na véspera do confronto contra a equipe cearense. Mesmo com o incômodo, o defensor chegou a subir ao gramado junto com o restante do elenco para o aquecimento pré-jogo, mas voltou a sentir dores durante os movimentos e acabou sendo retirado da relação. Edson Miranda foi o substituto.

Segundo o diretor médico do Santa Cruz, Dr. Antônio Mário Valente, a comissão técnica e o departamento médico decidiram preservar o atleta diante do desconforto. O problema foi provocado pelo trauma, descrito pelo médico como a conhecida “paulistinha”, na região posterior da perna.

“Com relação ao atleta Eurico, nós vetamos a participação dele no aquecimento, no pré-jogo de ontem. Ele sentiu uma dor, uma dor que incomodava os movimentos, fruto de um trauma direto que ele levou, a famosa paulistinha na região posterior durante os treinamentos. Resolvemos poupá-lo, tirá-lo do jogo em acordo com a comissão técnica.”

Exame

Eurico se reapresentou na manhã seguinte à partida e foi avaliado pelo departamento médico. De acordo com Antônio Mário Valente, a intenção era realizar um exame de imagem para verificar com maior precisão a condição do jogador e diferenciar uma contusão de um problema de maior gravidade.

O médico explicou ainda que a fisioterapia foi mantida e que a conduta para o retorno aos treinamentos e aos jogos seria definida a partir da evolução clínica e da avaliação complementar.

“E hoje ele se apresentou pela manhã, eu pessoalmente vi, mas achei que a gente deveria pedir um exame de imagens só para comprovar o que realmente pode ter acontecido, torcendo para que tenha sido só uma contusão. E amanhã definiremos a conduta dele com relação ao retorno. A fisioterapia vem sendo feita e tem sido mantida.”

Vitória deixa Santa perto do acesso

Sem Eurico, o Santa Cruz venceu o Floresta por 1 a 0 na Arena de Pernambuco e deu mais um passo importante na disputa pelo acesso à Série B. O gol da partida foi marcado por Renato.

Com nove pontos, a equipe coral lidera o Grupo B do Quadrangular do Acesso. São três vitórias em três jogos, com três gols marcados e nenhum sofrido.

O Santa Cruz pode confirmar matematicamente o acesso já na próxima rodada. Para isso, basta vencer novamente o Floresta, no sábado (26), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.