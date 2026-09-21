Santa Cruz chega a 96,5% de chance de acesso à Série B de 2027
Tricolor venceu os três jogos do Quadrangular e pode confirmar retorno à Segunda Divisão já no próximo sábado (26)
Publicado: 21/09/2026 às 13:55
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)
O Santa Cruz está cada vez mais perto de garantir o acesso à Série B de 2027.
Após vencer o Floresta por 1 a 0, no último domingo (20), o Tricolor chegou a 96,5% de chance de conquistar a vaga, segundo o site Chance de Gol.
Com nove pontos, a equipe coral lidera o Grupo B do Quadrangular do Acesso. São três vitórias em três jogos, com três gols marcados e nenhum sofrido.
Acesso pode ser confirmado na próxima rodada
O Santa Cruz pode confirmar matematicamente o acesso já na próxima rodada. Para isso, basta vencer novamente o Floresta, no sábado (26), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.
Com 12 pontos, o Tricolor não poderá mais ser alcançado por dois dos outros três times do grupo e garantirá uma das duas vagas na Série B.
Empate também pode servir
O acesso também pode ser confirmado com um empate. Nesse caso, o Santa Cruz precisará que o Maringá perca para o Botafogo-PB, também no sábado.
Se os resultados acontecerem, o Tricolor chegará aos dez pontos, enquanto o Maringá permanecerá com seis. Assim, a equipe coral também assegurará matematicamente a classificação.
Santa Cruz tem três jogos pela frente
Depois do confronto com o Floresta, o Santa Cruz ainda terá mais duas partidas no Quadrangular do Acesso.
O Tricolor enfrenta o Maringá no dia 3 de outubro, na Arena de Pernambuco, e encerra a fase contra o Botafogo-PB, no dia 10, fora de casa.
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