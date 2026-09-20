Santa Cruz pode garantir acesso à Série B já na próxima rodada; veja os cenários

Tricolor garante o acesso com vitória sobre o Floresta e pode confirmar a vaga com um empate, caso o Maringá perca

Jogadores do Santa Cruz comemoram gol (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz está a uma vitória de garantir matematicamente o acesso à Série B de 2027. Líder do Grupo B do Quadrangular do Acesso da Série C, com nove pontos em três partidas, o Tricolor enfrenta novamente o Floresta no próximo sábado (26), às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Caso conquiste mais três pontos, a Cobra Coral chegará aos 12 e não poderá mais ser ultrapassada por dois adversários ao mesmo tempo nas três rodadas restantes.

Os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso à Segunda Divisão.

Vitória contra o Floresta garante o acesso

A conta é direta. Com uma vitória no sábado, o Santa Cruz chegará aos 12 pontos, enquanto o Floresta permanecerá com três. Mesmo que o time cearense vença seus dois jogos seguintes, chegaria, no máximo, aos nove pontos.

O Botafogo-PB, por sua vez, tem atualmente zero pontos e poderia chegar, no máximo, a nove. Dessa forma, somente o Maringá, atual vice-líder com seis pontos, poderia terminar à frente do Santa Cruz.

Ainda que o time paranaense conquiste os nove pontos que terá em disputa após a próxima rodada e chegue a 15, o Tricolor permanecerá, no mínimo, na segunda colocação.

Portanto, uma vitória sobre o Floresta garante matematicamente o acesso à Série B de 2027, independentemente do resultado de Botafogo-PB x Maringá.

Empate pode confirmar vaga

O Santa Cruz também pode confirmar o acesso à Série B já no próximo sábado, mesmo que empate com o Floresta, em Fortaleza.

Para isso, no entanto, o Tricolor precisará contar com uma derrota do Maringá diante do Botafogo-PB, em João Pessoa.

A situação permanecerá aberta em caso de derrota. Com nove pontos, o Santa Cruz ainda terá duas partidas para buscar a pontuação necessária para assegurar a classificação.



Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

