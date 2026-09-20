Com golaço de Renato, Santa Cruz vence Floresta e se aproxima do acesso à Série B
Com Arena de Pernambuco lotada, Tricolor segue com 100% de aproveitamento na segunda fase da Série C
Publicado: 20/09/2026 às 17:59
Renato comemora gol do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)
Com mais de 44 mil torcedores presentes na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz venceu o Floresta por 1 a 0 e se aproximou do acesso à Série B de 2027.
O único gol da partida, disputada neste domingo (20), foi marcado por Renato, ainda no primeiro tempo. O atacante acertou um lindo voleio após cruzamento de Matheus Vinícius.
Assim, a Cobra Coral segue na liderança do Grupo B do Quadrangular do Acesso da Série C, com nove pontos conquistados e 100% de aproveitamento.
Na próxima rodada, o Tricolor, que já pode garantir sua sonhada vaga na Segundona, atuará novamente contra os cearenses, no próximo sábado (26), às 17h, em Fortaleza.
O jogo
Após um começo de jogo equilibrado, com os dois times conseguindo chegar ao ataque, o Santa Cruz conseguiu abrir o placar aos 10 minutos.
Após cruzamento de Matheus Vinícius, Renato acertou um lindo voleio na grande área e anotou um golaço para fazer a Arena explodir.
Em vantagem no placar, o time de Cristian de Souza diminuiu o ritmo ofensivo, mas não sofreu defensivamente com as raras chegadas do adversário.
A melhor chance do Floresta na primeira etapa aconteceu aos 33 minutos. Após cobrança de escanteio, Rafinha cabeceou cara a cara com Thiago Coelho, que fez grande defesa.
Com isso, o placar seguiu com vantagem da Cobra Coral até o fim da primeira metade do duelo.
Segundo tempo
Sem mudanças dos dois lados, o Floresta quase empatou aos 10 minutos, em cobrança de falta de Garraty, que, de muito longe, acertou o travessão.
Vendo os visitantes crescerem no jogo, o treinador do Santa Cruz promoveu as primeiras mudanças, acionando William Júnior e Matheus Cadorini nas vagas de Everaldo e Eron.
Com isso, o Tricolor chegou a ter melhores oportunidades, mas viu os visitantes pressionarem nos instantes finais.
Após rebote de Thiago Coelho, Matheus Vinícius foi heroico e tirou de cabeça, em cima da linha, a finalização do Floresta.
Depois, os cearenses chegaram a acertar a trave. Porém, o resultado se manteve a favor da Cobra Coral, que fez a festa ao lado da torcida e se aproximou ainda mais do maior objetivo da temporada.
Ficha do jogo
Santa Cruz 1
Thiago Coelho; Thiago Ennes, Edson Miranda, William Alves, Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva (Arilson) e Everaldo (Willian Júnior); João Pedro (Cassiano), Eron (Matheus Cadorini) e Renato (Alex Ruan). Técnico: Cristian de Souza.
Floresta 0
Dheimison; Islan, Zulu e João Victor; Eliandro (Cedric), Natan, Nonato (Jhony Douglas), Garraty (Thálisson) e Caíque; Daniel Baianinho (Matheus Lima) e Rafinha (Rafa Marcos). Técnico: Leston Jr.
Competição: Campeonato Brasileiro da Série C
Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)
Gol: Renato (10'/1ºT) (Santa Cruz)
Público total: 44.951
Renda: R$ 1.870.902,44
Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Juliana Vicentin Esteves (ambos de São Paulo)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
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