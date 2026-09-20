Com golaço de Renato, Santa Cruz vence Floresta e se aproxima do acesso à Série B

Com Arena de Pernambuco lotada, Tricolor segue com 100% de aproveitamento na segunda fase da Série C

Renato comemora gol do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Com mais de 44 mil torcedores presentes na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz venceu o Floresta por 1 a 0 e se aproximou do acesso à Série B de 2027.

O único gol da partida, disputada neste domingo (20), foi marcado por Renato, ainda no primeiro tempo. O atacante acertou um lindo voleio após cruzamento de Matheus Vinícius.

Assim, a Cobra Coral segue na liderança do Grupo B do Quadrangular do Acesso da Série C, com nove pontos conquistados e 100% de aproveitamento.

Na próxima rodada, o Tricolor, que já pode garantir sua sonhada vaga na Segundona, atuará novamente contra os cearenses, no próximo sábado (26), às 17h, em Fortaleza.

O jogo

Após um começo de jogo equilibrado, com os dois times conseguindo chegar ao ataque, o Santa Cruz conseguiu abrir o placar aos 10 minutos.

Após cruzamento de Matheus Vinícius, Renato acertou um lindo voleio na grande área e anotou um golaço para fazer a Arena explodir.

Em vantagem no placar, o time de Cristian de Souza diminuiu o ritmo ofensivo, mas não sofreu defensivamente com as raras chegadas do adversário.

A melhor chance do Floresta na primeira etapa aconteceu aos 33 minutos. Após cobrança de escanteio, Rafinha cabeceou cara a cara com Thiago Coelho, que fez grande defesa.

Com isso, o placar seguiu com vantagem da Cobra Coral até o fim da primeira metade do duelo.

Segundo tempo

Sem mudanças dos dois lados, o Floresta quase empatou aos 10 minutos, em cobrança de falta de Garraty, que, de muito longe, acertou o travessão.

Vendo os visitantes crescerem no jogo, o treinador do Santa Cruz promoveu as primeiras mudanças, acionando William Júnior e Matheus Cadorini nas vagas de Everaldo e Eron.

Com isso, o Tricolor chegou a ter melhores oportunidades, mas viu os visitantes pressionarem nos instantes finais.

Após rebote de Thiago Coelho, Matheus Vinícius foi heroico e tirou de cabeça, em cima da linha, a finalização do Floresta.

Depois, os cearenses chegaram a acertar a trave. Porém, o resultado se manteve a favor da Cobra Coral, que fez a festa ao lado da torcida e se aproximou ainda mais do maior objetivo da temporada.

Ficha do jogo

Santa Cruz 1

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Edson Miranda, William Alves, Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva (Arilson) e Everaldo (Willian Júnior); João Pedro (Cassiano), Eron (Matheus Cadorini) e Renato (Alex Ruan). Técnico: Cristian de Souza.

Floresta 0

Dheimison; Islan, Zulu e João Victor; Eliandro (Cedric), Natan, Nonato (Jhony Douglas), Garraty (Thálisson) e Caíque; Daniel Baianinho (Matheus Lima) e Rafinha (Rafa Marcos). Técnico: Leston Jr.

Competição: Campeonato Brasileiro da Série C

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Gol: Renato (10'/1ºT) (Santa Cruz)

Público total: 44.951

Renda: R$ 1.870.902,44

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Juliana Vicentin Esteves (ambos de São Paulo)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

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