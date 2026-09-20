Matheus Vinícius salva o Santa Cruz no fim do jogo e profetiza: ‘Com fé em Deus, foi o lance do acesso’

Além de assistência, defensor salvou, em cima da linha, uma grande chance do Floresta na Arena de Pernambuco

Matheus Vinícius, defensor do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Um dos heróis da importante vitória do Santa Cruz por 1 a 0 diante do Floresta neste domingo (20), Matheus Vinícius comemorou o resultado na Arena de Pernambuco.

Além de ter dado a assistência para o gol de Renato, o defensor também salvou o que seria o empate dos adversários no fim da partida, ao tirar uma bola de cabeça em cima da linha.

Após o duelo, o jogador revelou que a jogada é treinada e profetizou que o lance pode ter garantido o sonhado acesso à Série B.

“A gente sempre treina isso, o goleiro fecha o canto e a gente fecha o outro. Graças a Deus pude ser feliz e tirar essa bola. Com fé em Deus, foi o lance do acesso”, disse.

Matheus Vinícius vive o melhor momento da carreira

Artilheiro do Santa Cruz na temporada, com cinco gols marcados, o zagueiro, que vem atuando como lateral-esquerdo, não encontrou palavras para descrever o momento que vive.

“É um momento que não dá para explicar. Só desfrutar e agradecer todas as oportunidades que Deus está proporcionando na minha vida”, declarou.

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