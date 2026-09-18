Técnico do Santa Cruz prevê retorno de Ronald na próxima semana

Ainda se recuperando de lesão, atacante pode ficar à disposição no duelo fora de casa contra o Floresta

Ronald, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz pode ganhar o importante retorno de Ronald na 4ª rodada do Quadrangular do Acesso da Série C.

Em coletiva nesta sexta-feira (18), o técnico Cristian de Souza afirmou que o atacante deve ficar à disposição para encarar o Floresta, fora de casa, no dia 26 de setembro, às 17h.

Titular absoluto e peça importante na competição, o ponta entrou em campo pela última vez na vitória por 1 a 0 diante do Botafogo-PB.

Desde então, foi desfalque contra o Maringá e seguirá fora de ação neste domingo (20), às 16h, também contra o Floresta, na Arena de Pernambuco.

O jogador, que deixou o campo durante a partida contra o Belo, foi diagnosticado com uma lesão de grau dois na coxa.

Números de Ronald na Série C

Titular nos 20 jogos que disputou na Série C, o atacante de 29 anos soma dois gols e três assistências.



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