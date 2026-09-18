"O Santa Cruz é uma torcida que tem um time."

Elenco do Santa Cruz após vitória na Série C (Divulgação / Santa Cruz)

Torcida gigante

Há clubes que têm uma torcida. No Santa Cruz, é diferente: é uma torcida que tem um time. Li essa frase de Reginaldo Cabral, do canal “É Tempo de Santa Cruz”, e talvez nenhuma outra traduza com tanta precisão a dimensão do fenômeno coral. No Arruda, muitas vezes, a arquibancada parece maior do que o futebol apresentado em campo. A torcida nunca precisou de grandes times para justificar sua paixão. Esteve presente nos momentos de glória, mas também nas crises financeiras, nos rebaixamentos, nas administrações equivocadas e nas reconstruções que pareciam intermináveis. O time caiu. A instituição tropeçou. Dirigentes passaram. A torcida ficou. É aí que está a grandeza do Santa Cruz. Sua força não se explica apenas por títulos, mas por uma identidade que ultrapassa o resultado de domingo. O torcedor coral carrega uma história, uma memória afetiva transmitida entre gerações e uma relação com o clube que resiste até quando o futebol oferece poucas razões para acreditar. Durante anos, foi a torcida quem manteve o clube vivo. Sustentou o Arruda, alimentou a esperança e transformou partidas sem grande importância esportiva em acontecimentos de massa. Em muitos momentos, o Santa Cruz existiu mais pela força de sua gente do que pela competência de quem o administrava. Mas essa grandeza também impõe uma cobrança: uma torcida desse tamanho não pode continuar sendo escudo para a incompetência. Paixão não paga dívida. Arquibancada cheia não substitui planejamento. História não monta elenco. E tradição, por maior que seja, não garante acesso.

Está na hora de o clube carregar seu torcedor

Durante muito tempo, a torcida carregou o Santa Cruz. Agora, o caminho precisa ser inverso. É o clube que precisa carregar sua torcida. Isso significa gestão profissional, responsabilidade financeira, formação de jogadores, patrimônio preservado e um projeto esportivo compatível com o tamanho da marca. Se a SAF for capaz de construir esse ambiente, poderá representar uma mudança de ciclo, não como promessa, mas como instrumento de reconstrução.

Retorno à Série B

O retorno à Série B é parte importante desse processo. Mais do que uma conquista esportiva, representa a possibilidade de aproximar novamente a realidade do clube da dimensão de sua torcida. Um clube com uma torcida de Série A não pode continuar condenado a viver, por tantos anos, uma realidade esportiva incompatível com sua história.

Um patrimônio enorme

O Santa Cruz não precisa provar que tem torcida. Isso está demonstrado há décadas. O desafio agora é transformar essa força em patrimônio, receita, competitividade e conquistas. O clube já possui um ativo que nenhuma campanha de marketing consegue fabricar: uma torcida gigantesca, apaixonada e fiel. O que falta é fazer com que gestão, futebol e patrimônio estejam à altura dela. E o primeiro passo pode acontecer neste domingo, diante do Floresta, na Arena de Pernambuco. Uma vitória carimba o passaporte. E pode abrir uma nova página na história de um clube que, durante tempo demais, foi carregado por sua torcida.