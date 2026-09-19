Série C: Maringá vence Botafogo-PB e empata com Santa Cruz na liderança do Grupo B

Com um jogo a menos, Tricolor foi ultrapassado no saldo de gols, mas pode recuperar a liderança neste domingo (20)

Maringá venceu o Botafogo-PB (Fernando Teramatsu )

Abrindo a 3ª rodada do Grupo B do Quadrangular do Acesso da Série C, o Maringá venceu o Botafogo-PB por 2 a 0 neste sábado (19).

Com gols de Gabriel Travasso e Igor Morais, contra, os paranaenses chegaram aos seis pontos e assumiram a liderança da chave, ultrapassando o Santa Cruz por conta do saldo de gols.

Enquanto isso, o Belo, que terminou a 1ª fase na liderança geral, chegou à terceira derrota seguida e segue sem pontuar no momento decisivo da competição.

Santa Cruz pode recuperar a liderança

Com um jogo a menos em relação ao Maringá, o Tricolor entra em campo neste domingo (20), às 16h, contra o Floresta, na Arena de Pernambuco.

Querendo manter o 100% de aproveitamento, o Santa Cruz retomará a liderança do Grupo B caso pontue diante dos cearenses.

Se vencer, além de chegar aos nove pontos, abrirá seis de vantagem em relação ao próprio Floresta, ficando muito próximo da vaga na Série B de 2027.



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