Santa Cruz encerra preparação para duelo com Floresta com presença de presidente e CEO da SAF

Bruno Rodrigues e Thairo Arruda acompanharam o último treino antes da partida deste domingo, na Arena de Pernambuco

Presidente e futuro CEO da SAF do Santa Cruz em treino no Arruda (Reprodução/SCFC)

O Santa Cruz encerrou, neste sábado (19), a preparação para o confronto contra o Floresta, pela 3ª rodada do Quadrangular do Acesso da Série C.

A atividade foi realizada no Arruda e contou com a presença do presidente Bruno Rodrigues e do futuro CEO da SAF, Thairo Arruda.

Os dois acompanharam o treinamento e, ao final, conversaram com os jogadores. Thairo foi apresentado ao elenco neste momento de transição do clube, enquanto Bruno Rodrigues aproveitou a atividade para transmitir uma mensagem de apoio antes da decisão.

Em publicação nas redes sociais, o presidente coral destacou o trabalho realizado ao longo da semana e a importância do momento vivido pelo Santa Cruz.

“Para finalizar uma semana de muito trabalho, reuniões e preparativos para a decisão de amanhã, estive acompanhando o treino deste sábado, no Arruda, antes dos atletas entrarem em regime de concentração”, escreveu.

Bruno também ressaltou a apresentação de Thairo Arruda ao grupo. “Também foi possível apresentar nosso futuro CEO da SAF, Thairo Arruda, para todo o plantel, nesse momento importante de transição e trabalho incansável para proporcionar as melhores condições de busca pelo acesso”, afirmou.

Santa Cruz pode encaminhar acesso

Santa Cruz e Floresta se enfrentam neste domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco. Todos os ingressos para a partida já foram vendidos, e o Tricolor terá o apoio de sua torcida em mais um compromisso decisivo na busca pelo acesso à Série B de 2027.

Líder da chave após as duas primeiras rodadas, o Santa Cruz pode encaminhar o acesso em caso de vitória sobre o Floresta, além de permanecer na liderança do grupo.

“Estou muito satisfeito com o empenho de todos os setores do clube e faço questão de agradecer pelo caminho que percorremos até agora. Chegou a hora boa, onde o Santa Cruz costuma crescer. Teremos a festa mais bonita do futebol brasileiro neste domingo e, se Deus quiser, sairemos com a vitória”, completou Bruno Rodrigues.



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