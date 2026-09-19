Raio-X: próximo adversário do Santa Cruz, Floresta quer 2ª vitória no Quadrangular

Após vencer o Botafogo-PB fora de casa, time cearense encara o Tricolor na Arena de Pernambuco

Leston Júnior, técnico do Floresta (Reprodução/Floresta)

O Floresta chega para enfrentar o Santa Cruz embalado pela primeira vitória no Quadrangular do Acesso da Série C.

Após perder para o Maringá na estreia, o time cearense bateu o Botafogo-PB por 1 a 0, fora de casa, e entrou novamente na briga pelas duas vagas de acesso do Grupo B.

O confronto deste domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco, será o terceiro do Floresta nesta fase decisiva. O time terminou a primeira fase na quinta colocação e tenta repetir o desempenho da última temporada, quando ficou próximo de conquistar o acesso à Série B.

Números na temporada

Comandado por Leston Júnior, o Floresta manteve parte da base utilizada no Campeonato Cearense e reforçou o elenco para a disputa da Série C.

A equipe tem como característica um elenco experiente, com média de idade de 27,7 anos.

Na competição, soma 23 gols marcados e 21 sofridos nas 21 partidas que disputou, tendo a melhor campanha como mandante.

Atuando longe dos seus domínios, a equipe soma três vitórias, três empates e três derrotas.

Com três pontos conquistados no quadrangular, o Floresta chega ao Recife buscando pontuar novamente fora de casa para seguir na disputa pelo acesso.

Leston Júnior

O responsável por comandar o Floresta é um velho conhecido do Santa Cruz. Leston Júnior já esteve à frente do Tricolor em duas oportunidades e agora busca conduzir o clube cearense à Série B de 2027.

O treinador também conhece o ambiente do futebol pernambucano e a pressão de uma partida decisiva no Recife.

Na avaliação de Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz, Leston é um treinador que conhece bem a Série C e chega ao confronto com informações importantes sobre o adversário.

“É um time muito bem treinado por Leston. Um treinador que conhece muito a competição e o Santa Cruz. Sabe da cobrança da nossa torcida e o ambiente da Arena. Vai ser um jogo difícil e estratégico”, afirmou.

Destaques

Um dos principais nomes do Floresta é o atacante Rafinha. Aos 34 anos, o jogador tem sido uma das referências ofensivas da equipe e soma três gols e duas assistências em 12 partidas na temporada, de acordo com os dados fornecidos para o levantamento.

Rafinha costuma atuar próximo ao setor ofensivo e apareceu entre os titulares nas partidas recentes do Floresta. Na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, o atacante iniciou a partida e permaneceu em campo até os minutos finais.

Outro nome que ganhou espaço recentemente é Matheus Martins. O atacante disputa espaço no setor ofensivo e aparece como uma das opções de Leston para o duelo diante do Santa Cruz.



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