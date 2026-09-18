Cristian vê jogadores do Santa Cruz preparados psicologicamente: ‘Muita concentração’

Com Arena de Pernambuco lotada, Tricolor terá partida importante pelo acesso contra o Floresta

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Na última coletiva antes do duelo contra o Floresta, no próximo domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco, Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz, reforçou a questão psicológica dos jogadores.

Segundo o comandante da Cobra Coral, a equipe está preparada para a importante partida, válida pela 3ª rodada do Quadrangular do Acesso da Série C.

“Estão muito preparados e confiantes. Não estão confundindo a confiança com um oba-oba. Foi tema da nossa conversa durante a semana. Estamos fazendo treinos curtos, mas de muita concentração”, disse.

O treinador também citou a importância da liderança dos jogadores mais experientes do elenco neste momento decisivo.

“É um grupo muito experiente e que não está se deixando levar por nada que venha de fora. Tenho ótimas lideranças dentro do nosso plantel”, afirmou.

Vitória pode encaminhar acesso

Caso vença o Floresta, o Santa Cruz chegará aos nove pontos, com 100% de aproveitamento, e encaminhará seu acesso à Série B de 2027.

Mantendo o foco, Cristian afirmou que a partida contra os cearenses será tratada da mesma forma que as duas primeiras rodadas da fase decisiva.

“A gente tem essas seis finais para jogar, já foram duas. Vamos para nossa terceira final. É preciso ter equilíbrio, organização e análise jogo a jogo”, declarou.



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