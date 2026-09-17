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SÉRIE C

Santa Cruz: Com quatro jogos de invencibilidade, técnico encontra base do time titular

Após começo com muitas mudanças na equipe, Cristian de Souza vive boa fase em momento decisivo do ano

Ivan Mota

Publicado: 17/09/2026 às 12:54

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Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz /Rafael Vieira/DP Foto

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Após ser criticado por parte da torcida pelas muitas mudanças entre os jogos na equipe do Santa Cruz, o técnico Cristian de Souza encontrou a base do time titular na fase decisiva da Série C.

Com quatro jogos de invencibilidade, incluindo duas vitórias nas duas partidas que disputou no Quadrangular do Acesso, o técnico confirmou o plano de mexer menos no onze inicial.

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Em coletiva ainda antes da vitória por 1 a 0 diante do Maringá, fora de casa, o comandante já havia tratado do assunto.

“A gente fez essa construção ao longo da primeira fase. Agora a gente está com menos trocas e variações. Estamos perto do onze ideal e da forma de jogar”, disse.

Jogadores em boa fase

Alguns nomes que se firmaram no time titular apenas na reta final da competição vivem bom momento, ganhando a confiança de Cristian de Souza e também da torcida.

Um deles é o goleiro Thiago Coelho, que, após perder espaço por conta de falhas, vem sendo decisivo e vive sequência no time titular.

O centroavante Eron também ganhou a vaga no ataque e balançou as redes nas vitórias contra Caxias, ainda na primeira fase, e Botafogo-PB.

Outro atleta que ganhou oportunidades foi o lateral-direito Thiago Ennes. Recuperado de lesão, o defensor foi titular nos últimos dois jogos e deve seguir na equipe contra o Floresta, no próximo domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco. 

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Base , Invencibilidade , Mudanças , Santa Cruz , série c , time titular
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