Santa Cruz x Floresta: veja onde assistir, horário e escalações pela 3ª rodada do Quadrangular do Acesso da Série C

Com Arena de Pernambuco lotada, Tricolor pode encaminhar vaga na Série B de 2027 em caso de vitória

Elenco do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Mais um passo pelo acesso. Após vencer seus dois primeiros jogos na 2ª fase da Série C, o Santa Cruz recebe o Floresta neste domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco.

Com todos os ingressos vendidos, o Tricolor terá uma grande atmosfera para, em caso de vitória, encaminhar sua classificação à Série B de 2027 no jogo válido pela 3ª rodada do Quadrangular do Acesso.

Com seis pontos, o time treinado por Cristian de Souza lidera o Grupo B com 100% de aproveitamento e terá pela frente os cearenses, que são comandados por Leston Jr., um velho conhecido da Cobra Coral.

Na última rodada, as duas equipes venceram fora de casa, com os pernambucanos derrotando o Maringá por 1 a 0, enquanto o Floresta, pelo mesmo placar, venceu o Botafogo-PB.

Santa Cruz

Empolgado pelo grande momento, o Santa Cruz terá a missão de manter o foco para conquistar uma nova vitória no quadrangular decisivo.

O técnico Cristian de Souza sabe que seguirá sem contar com o atacante Ronald e, em coletiva na última sexta-feira (18), admitiu ter uma única dúvida para escalar a equipe.

“Vamos com uma equipe equilibrada e organizada, no aspecto defensivo e ofensivo, atentos ao time do Floresta”, disse.

Apesar de não ter revelado nomes, o treinador só deve realizar uma alteração em relação ao time que venceu o Maringá.

João Pedro, acionado na segunda etapa contra os paranaenses, pode ganhar a vaga de Alex Ruan, deixando a equipe mais ofensiva.

Floresta

Do outro lado, o Floresta, que quase subiu na última temporada, também chega empolgado após vencer sua primeira partida no Quadrangular do Acesso.

Quinto colocado na primeira fase, o time treinado por Leston Jr., que comandou o Santa Cruz em duas oportunidades, quer pontuar para se firmar na briga pela classificação.

O treinador da equipe cearense foi elogiado por Cristian de Souza durante a última coletiva.

“É um time muito bem treinado por Leston. Um treinador que conhece muito a competição e o Santa Cruz. Sabe da cobrança da nossa torcida e o ambiente da Arena. Vai ser um jogo difícil e estratégico”, disse.

Dentro de campo, um dos destaques do time é o experiente atacante Rafinha, de 34 anos, que soma três gols e duas assistências em 12 jogos.

Ficha do jogo

Santa Cruz: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Eurico, William Alves, Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva e Everaldo; João Pedro (Alex Ruan), Eron e Renato. Técnico: Cristian de Souza.

Floresta: Dheimison; Islan, Zulu e João Victor; Eliandro, Natan, Nonato, Garraty e Caíque; Thálisson e Rafinha. Técnico: Leston Jr.

Competição: Campeonato Brasileiro da Série C

Horário: 16h

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Juliana Vicentin Esteves (ambos de São Paulo)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Transmissão: SportyNet



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