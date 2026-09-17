Santa Cruz tem retrospecto positivo contra Floresta, mas sofreu eliminação em 2021

Apesar de nunca ter perdido para os cearenses no tempo normal, Tricolor foi eliminado nos pênaltis na Pré-Copa do Nordeste

Partida entre Floresta x Santa Cruz pela Série C Lenilson Santos/Floresta EC (Lenilson Santos/Floresta EC)

Após um grande começo no Quadrangular do Acesso da Série C, o Santa Cruz volta a campo neste domingo (20), às 16h, contra o Floresta, na Arena de Pernambuco.

O Tricolor tem retrospecto positivo contra os cearenses. Ao todo, as equipes já se enfrentaram quatro vezes, com uma vitória dos pernambucanos e três empates.

A vitória da Cobra Coral aconteceu na Série C de 2021, quando venceu fora de casa por 2 a 0. Os gols foram marcados por Pipico e Rafael Castro.

O último confronto também foi na casa do Floresta, ainda na 3ª rodada da primeira fase da atual edição da competição, e terminou empatado por 1 a 1.

Ainda treinado por Claudinei Oliveira, o Santa Cruz saiu atrás no placar, mas empatou com Tiago Marques, que balançou as redes.

Floresta eliminou Santa Cruz

Apesar de nunca ter perdido no tempo normal, o Tricolor foi eliminado pelo Floresta na Pré-Copa do Nordeste de 2022.

Em partida disputada na Arena de Pernambuco, ainda em 2021, as equipes empataram por 3 a 3, com Pipico, duas vezes, e Vitinho marcando para o Santa Cruz.

Nos pênaltis, os cearenses levaram a melhor, vencendo por 4 a 2.

Confira todos os confrontos entre Santa Cruz x Floresta

Floresta 1 x 1 Santa Cruz — Série C 2026



Santa Cruz 3 (2) x (4) 3 Floresta — Pré-Copa do Nordeste 2022



Floresta 0 x 1 Santa Cruz — Série C 2021



Santa Cruz 0 x 0 Floresta — Série C 2021



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