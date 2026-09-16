Capitão do Santa Cruz, William Alves prega cautela na luta pelo acesso: ‘Não tem nada ganho’

Zagueiro se declarou ao Tricolor e garantiu foco total nos últimos jogos do Quadrangular do Acesso da Série C

William Alves, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Capitão do Santa Cruz, William Alves pregou cautela na luta pelo acesso à Série B de 2027 após o grande começo no 2ª fase da Série C.

Em coletiva nesta quarta-feira (16), o experiente zagueiro falou sobre as dificuldades que o clube irá encontrar na partida contra o Floresta, neste domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco.

“O desafio muda agora. Não cair na zona de conforto. Continuar buscando a pontuação necessária para o acesso. Agora surgem outras armadilhas. A gente precisa estar muito atento. Não tem nada ganho e o acesso não está garantido”, disse.

Com isso, manter o foco é o principal objetivo do elenco da Cobra Coral para os quatro últimos jogos decisivos.

“A gente está muito perto do nosso objetivo. Isso é muito claro aqui dentro do clube e nada vai tirar nosso foco. A gente defendeu muito, todo mundo se ajudou e, no final, fomos coroados com a vitória”, declarou.

William Alves relembra momentos no clube

Hoje com 39 anos, William Alves retornou ao Santa Cruz para sua terceira passagem na última temporada.

Após passar por um momento de desconfiança da torcida, o defensor se declarou ao Tricolor, afirmando querer o acesso para retribuir tudo o que recebeu.

“Passa um filme na nossa cabeça de tudo o que a gente viveu aqui no clube. O Santa Cruz faz parte da minha história como jogador, até mesmo familiar. Espero terminar minha história dentro do clube retribuindo tudo o que o torcedor e o clube fizeram por mim”, afirmou.



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