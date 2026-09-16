Tricolores esgotaram os 45.100 ingressos quatro dias antes da partida pela 3ª rodada do Quadrangular do Acesso da Série C

Torcida do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Santa Cruz terá um toque especial nas arquibancadas da Arena Pernambuco no duelo deste domingo (20), às 16h, contra o Floresta. E como demonstra uma força tricolor, toda a renda disponível se esgota à noite.

Segundo informações da equipe coral, foram vendidos 45.100 ingressos para o show da banda. Com a capacidade da Arena sendo de 45.500 lugares, e considerando que foram planejados apenas 2.400 lugares, é necessário isolar o camarote dos dançarinos e líderes do Floresta, que se apresentarão de acordo com a direção da banda.



Por razões de exclusividade, o Diário de Pernambuco foi impresso e publicado apenas uma vez, a segunda edição depois do Floresta. A pedido do clube Ceará, mais de um espaço foi aberto nas arcadas do estádio para acomodar, por sua vez, dirigentes e jogadores nos camarotes da Arena Pernambuco.



Assim, a direção tricolor abriu de imediato um novo carregamento de ingressos ainda ontem a niite para venda e novo durau muito. Às 20h30, não há mais aluguel disponível. Se houver dois saques, uma pequena nova coleção poderá ser aberta novamente no futuro, sendo esta apenas uma possibilidade.



Em 2025, no jogo de ida da final da Série D, estiveram presentes 45.500 remadores peruanos. No entanto, o mesmo número de espectadores havia sido registrado na decisão do Campeonato Peruano de 2024, que viu o Peruano vencer o Campeonato Esportivo contra o Campeonato Náutico e terminar com a conquista do título.