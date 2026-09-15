Santa Cruz reencontra técnico Leston Júnior em duelo contra o Floresta

Treinador tem duas passagens pelo Tricolor do Arruda e comanda o time cearense desde 2025

Leston Júnior durante primeira passagem no Santa Cruz (Reprodução/SCFC)

No duelo contra o Floresta, que acontecerá neste domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco, pela 3ª rodada do Quadrangular do Acesso da Série C, o Santa Cruz reencontra um velho conhecido.

O técnico Leston Júnior, que comanda o time cearense desde 2025, esteve à frente do Tricolor em duas oportunidades.

Na 2ª rodada da primeira fase da competição, as equipes empataram por 1 a 1, no Estádio Domingão. Na ocasião, a Cobra Coral ainda era comandada por Claudinei Oliveira.

Agora, os times fazem um duelo importante na busca por uma vaga na Série B de 2027.

Leston quer fazer história no Floresta

Na última temporada, o treinador quase conseguiu o histórico acesso com o clube cearense.

Após terminar em oitavo lugar na primeira fase, o Floresta fez sete pontos no Quadrangular do Acesso, mesma pontuação do São Bernardo.

Porém, por conta dos critérios de desempate, não conseguiu disputar pela primeira vez a Segundona.

Agora, Leston Júnior levou novamente o time para a fase decisiva. Após estrear com derrota em casa para o Maringá, os cearenses venceram o Botafogo-PB no Almeidão.

Relembre a passagem de Leston Júnior no Santa Cruz

A primeira passagem do técnico pelo Santa Cruz aconteceu em 2019, quando ele fez 30 jogos, somando 11 vitórias, 11 empates e oito derrotas.

Sua contratação foi oficializada ainda no fim de 2018, e ele deixou o cargo em maio, após um empate em casa por 3 a 3 contra o Sampaio Corrêa, na Série C.

Na temporada, chegou às semifinais da Copa do Nordeste e à quarta fase da Copa do Brasil.

Em 2021, retornou para substituir Roberto Fernandes após o rebaixamento do clube à Série C.

Sua nova demissão foi anunciada em maio de 2022, quando havia feito 15 jogos, com sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas.



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