Santa Cruz confirma 37 mil torcedores para duelo com o Floresta e estabelece recorde

O confronto está marcado para o próximo domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco, pela terceira rodada do Quadrangular do Acesso da Série C

São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Torcida do Santa Cruz. (Rafael Vieira)

A torcida do Santa Cruz já estabeleceu um novo recorde de público do clube na temporada. Nesta terça-feira (15), o Tricolor divulgou uma nova parcial de ingressos comercializados e confirmou 37 mil torcedores para o confronto com o Floresta, marcado para o próximo domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco, pela terceira rodada do Quadrangular do Acesso da Série C.

A nova parcial supera o maior público do Santa Cruz em 2026 e confirma a expectativa de casa cheia para um dos jogos mais importantes da equipe na caminhada pelo acesso à Série B. A marca também pode crescer até o dia da partida, já que a comercialização dos ingressos segue em andamento.

O recorde anterior pertencia à vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB. Na ocasião, 27.479 torcedores estiveram presentes no estádio, em uma partida que também registrou renda de R$ 1.100.030,44. Agora, o confronto com o Floresta já supera aquela marca em mais de 9,5 mil torcedores.

Além do forte apoio das arquibancadas, o Santa Cruz chega ao duelo em um momento positivo dentro de campo. A equipe venceu as duas primeiras partidas do quadrangular, contra Floresta e Maringá, e tem 100% de aproveitamento. No último sábado (12), a Cobra Coral bateu o Maringá por 1 a 0, no estádio Willie Davids, com gol de Matheus Vinícius aos 49 minutos do segundo tempo.

Busca por mais ingressos

Diante da alta procura, o Santa Cruz também busca ampliar a quantidade de ingressos disponibilizada para sua torcida. O clube consultou o Floresta sobre a possibilidade de o adversário abrir mão da carga destinada aos visitantes.

Caso haja concordância oficial do clube cearense, os ingressos que seriam destinados à torcida visitante poderão ser comercializados para os torcedores tricolores.

A operação da Arena de Pernambuco prevê inicialmente um setor específico para os visitantes. Por questões de segurança, também existe uma área de aproximadamente três mil lugares que funciona como espaço de separação entre as duas torcidas.

A carga inicialmente prevista para a partida é de cerca de 37 mil torcedores. Com o número já confirmado nesta terça-feira, o Santa Cruz estabelece seu novo recorde de público na temporada, mas ainda aguarda a definição dos detalhes da operação do estádio para saber se será possível ampliar a quantidade de entradas destinadas aos tricolores.

A definição depende também de uma resposta oficial do Floresta sobre a utilização da carga visitante.