Santa Cruz consulta Floresta por carga de ingressos para torcida visitante na Arena

Clube quer ampliar espaço destinado aos Tricolores na partida deste domingo (20), pela 3ª rodada do Quadrangular

Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz busca aumentar a quantidade de ingressos disponíveis para sua torcida no confronto com o Floresta, neste domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco, pela terceira rodada do Quadrangular do Acesso da Série C.

Diante da alta procura, o clube pernambucano consultou o adversário sobre a possibilidade de abrir mão da carga destinada aos visitantes.

A informação sobre a consulta foi divulgada pelo jornalista Gerailton Souza e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco. Caso o Floresta concorde oficialmente com a medida, os ingressos que seriam destinados aos torcedores cearenses poderão ser comercializados para a torcida coral.

Atualmente, a operação do estádio prevê um setor específico para os visitantes. Além disso, por questões de segurança, existe uma área de aproximadamente 3 mil lugares que funciona como espaço de separação entre as duas torcidas.

Santa Cruz aguarda definição da operação

A carga inicialmente prevista para a partida é de cerca de 37 mil torcedores. O Santa Cruz, porém, ainda aguarda uma reunião para definir os detalhes da operação do jogo e estabelecer a quantidade final de ingressos que poderá ser disponibilizada.

O clube também espera uma resposta oficial do Floresta sobre a utilização ou não da carga destinada aos visitantes. A definição é necessária para que a Arena de Pernambuco possa liberar a capacidade máxima possível para os torcedores do Santa Cruz.

A expectativa é de grande presença da torcida coral. Oficialmente, o clube já vendeu mais de 30 mil ingressos para o confronto, restando apenas o setor Deck Leste com entradas disponíveis para compra no momento.

Melhor média de público da Série C

O Tricolor também possui a maior média de público da Série C nesta temporada. Até o momento, foram 165.168 torcedores nos dez jogos disputados como mandante, com média de 16.517 pessoas por partida.

O maior público registrado pelo Santa Cruz em 2026 até o momento foi na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, pela segunda fase da competição. Na ocasião, 27.479 torcedores acompanharam a partida.

Com isso, já é certo que o duelo contra o Floresta quebrará o recorde atual, além de aumentar ainda mais a média do Santa Cruz na competição.



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