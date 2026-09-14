Santa Cruz divulga parcial de 30 mil ingressos vendidos para duelo com o Floresta

Torcida do Santa Cruz na Arena Pernambuco (Evelyn Victoria/SCFC)

A torcida do Santa Cruz promete lotar a Arena de Pernambuco para o confronto com o Floresta pelo quadrangular de acesso da Série C. Na noite desta segunda-feira (14), o clube divulgou uma nova parcial de ingressos comercializados e informou que mais de 30 mil entradas já foram vendidas para a partida, marcada para o próximo domingo (20), às 16h.

Depois de duas vitórias nas duas primeiras rodadas do quadrangular, o Santa Cruz chega ao duelo com 100% de aproveitamento e terá novamente o apoio da torcida em um jogo decisivo.

A partida também deve estabelecer uma nova marca de público para o clube em 2026. Com mais de 30 mil ingressos já vendidos, o número já supera o maior público do Santa Cruz na temporada até o momento.

Atualmente, o jogo que mais levou torcedores do Santa Cruz ao estádio em 2026 foi a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, quando 27.479 tricolores estiveram presentes. Na ocasião, a partida também registrou uma renda de R$ 1.100.030,44.

O Santa Cruz venceu o Maringá por 1 a 0 no último sábado (12), no estádio Willie Davids, com gol de Matheus Vinícius aos 49 minutos do segundo tempo, e chegou à segunda vitória consecutiva no quadrangular.

Com seis pontos conquistados em seis possíveis, a Cobra Coral lidera a fase decisiva.