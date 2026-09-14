Santa Cruz x Floresta: 25 mil ingressos já foram vendidos para duelo na Arena

Partida válida pela 3ª rodada do Quadrangular do Acesso da Série C deverá ter casa cheia na Arena de Pernambuco

Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz anunciou nesta segunda-feira (14) que os ingressos para os setores Leste e Oeste Inferior do jogo contra o Floresta, na Arena de Pernambuco, estão esgotados. Ao todo, 25 mil torcedores já estão garantidos.

A expectativa é de casa cheia na partida do próximo domingo (20), às 16h, que será válida pela 3ª rodada do Quadrangular do Acesso da Série C.

Após vencer o Maringá fora de casa por 1 a 0 no último sábado (12), o Tricolor assumiu isoladamente a liderança do Grupo B, com seis pontos conquistados.

Recorde de público será quebrado

Com isso, a expectativa é de quebra do recorde de público do clube na temporada de 2026.

No momento, o jogo que mais recebeu torcedores foi a vitória por 1 a 0 diante do Botafogo-PB, que contou com a presença de 27.479 Tricolores e teve uma renda de R$ 1.100.030,44.



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