Cristian de Souza destaca entrega tática em vitória do Santa Cruz e ressalta: "Ainda temos quatro batalhas"

O treinador coral elogiou a postura do time contra o Maringá e projetou a sequência do quadrangular de acesso da Série C

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz manteve os 100% de aproveitamento no quadrangular de acesso da Série C após vencer o Maringá, neste sábado (12), fora de casa. A Cobra Coral assumiu a liderança isolada do seu grupo, com 6 pontos conquistados em duas rodadas.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Cristian de Souza elogiou a postura e a entrega tática dos jogadores tricolores no triunfo por 1 a 0. O comandante coral também pregou pés no chão para a sequência da segunda fase, ressaltando que o clube ainda disputará quatro batalhas.

“Foi um jogo que a gente sabia do risco, jogo difícil. Com a chuva, o campo ficou mais rápido e favoreceu mais eles, mas o nosso time soube sofrer. Tão de parabéns esses jogadores, porque cumprem aquilo que a gente fala e estão fechados, não deixam nada de fora atrapalhar. Mas nós não conquistamos nada, temos agora que descansar, recuperar e ir para a terceira final”, disse Cristian de Souza.

“Nós hoje trabalhamos em três ou quatro sistemas táticos, variamos pela necessidade de conter o adversário. Fizemos um jogo taticamente beirando a perfeição. E mérito deles (jogadores) que cumprem e fazem, muitas vezes saindo de suas características, mas em prol do clube e do objetivo. Ainda temos quatro batalhas e a gente sabe que tem muita coisa ainda para brigar para buscar o nosso objetivo”, concluiu.

O Santa Cruz volta a campo na busca pelo acesso no próximo domingo (20), quando recebe o Floresta na Arena Pernambuco, em partida válida pela 3ª rodada do quadrangular.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.