Santa Cruz próximo de carimbar, de vez, o passaporte de volta à Série B

Elenco do Santa Cruz após vitória na Série C (Divulgação / Santa Cruz)

Rumo à B

Dois jogos. Duas vitórias. Liderança isolada. O Santa Cruz está diante de uma oportunidade que sua torcida esperou por anos. Não é preciso jogar o futebol dos sonhos. Não é preciso dominar os adversários. É preciso vencer. E o Santa está vencendo. Contra o Maringá, foi novo sofrimento. Jogo para testar o coração do torcedor coral. A equipe lutou, resistiu, suportou a pressão e, mesmo quando o futebol não aparecia, nunca deixou de acreditar. Até que, no momento em que a angústia já tomava conta de todos, Matheus Vinícius soltou aquele chute. A rede balançou. A torcida explodiu. E, por alguns segundos, parecia que o Arruda inteiro estava de volta à arquibancada. É isso que diferencia este Santa Cruz: a capacidade de acreditar quando tudo parece difícil. É um time que pode não encantar, mas que não se entrega. Que pode sofrer, mas não desiste. Que pode jogar mal, mas continua procurando a bola que pode mudar a história. E talvez seja exatamente assim que os grandes acessos começam: não com perfeição, mas com coragem. Agora vem o Floresta. E não existe desculpa. Domingo é dia de ocupar a Arena de Pernambuco. Porque uma nova vitória pode ser muito mais do que três pontos. Pode ser o grito que faltava para anunciar que o Santa Cruz está voltando. Depois de tantos anos de sofrimento, de promessas que não se cumpriram e de noites que pareciam intermináveis, o sonho está diante dos olhos. É hora de acreditar. É hora de empurrar. É hora de a torcida coral voltar a gritar aquilo que nunca deixou de acreditar: o Santa está voltando.



Crescer o aproveitamento do Leão

Faltando 11 jogos para nossos times na Série B, vamos às contas. O Sport chega à reta final da Série B com uma situação que parecia mais complicada. Com 41 pontos, o Leão está a dois do G6. A distância é pequena, o problema é que não há mais espaço para desperdício. Para alcançar a projeção de 62 pontos, o Sport precisaria de 21 dos 33 pontos que estarão em disputa. Ou, 61% de aproveitamento para atingir o número projetado – sete vitórias nas 11 partidas. É uma campanha de acesso. Manter o rendimento apresentado até agora não será suficiente. O Leão precisa transformar empates em vitórias e aproveitar os confrontos diretos.

O dilema alvirrubro na Série B

O Náutico vive uma situação muito diferente. Com 37 pontos, está seis abaixo do G6 e seis acima do Ceará, primeiro fora do Z4. É uma espécie de dilema. Olhando para cima, ainda existe a possibilidade matemática do acesso. Olhando para baixo, existe uma zona de perigo que não pode ser ignorada. Para chegar aos 62 para o G6, o Náutico precisaria somar 25 dos 33 pontos restantes. Isso representa aproveitamento de quase 73%. Ou, pelo menos, abrir distância da turma de baixo para evitar uma decepção ainda maior.

Venda da garagem virou guerra

Hoje, na reunião extraordinária do Conselho do Náutico, a pauta será a venda de parte da garagem de remo do clube. Camisa especial, mobilização e muita pressão na luta pela preservação da história do Timbu. Um grupo de alvirrubros promete ir até a última instância, inclusive defendendo o impeachment dos presidentes do Executivo e do Conselho pelo ato.

