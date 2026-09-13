Santa Cruz supera 15 mil ingressos vendidos para duelo contra o Floresta na Arena de Pernambuco

Parcial foi divulgada neste domingo (13), um dia após a vitória sobre o Maringá, que colocou a Cobra Coral na liderança do grupo no quadrangular de acesso da Série C

Torcida do Santa Cruz ( Rafael Vieira)

O Santa Cruz divulgou neste domingo (13) que mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para o duelo contra o Floresta, pelo Quadrangular da Série C, marcado para o próximo domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco.



A marca foi alcançada um dia depois de a Cobra Coral conquistar uma vitória importante fora de casa. No sábado (12), o Santa Cruz venceu o Maringá por 1 a 0, no estádio Willie Davids, pela segunda rodada do quadrangular. O gol tricolor foi marcado por Matheus Vinícius, aos 49 minutos do segundo tempo.



Com o resultado, o Santa Cruz manteve os 100% de aproveitamento na fase decisiva e assumiu a liderança do grupo. A equipe agora volta suas atenções para o Floresta, em partida que encerra o primeiro turno da chave.













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O confronto na Arena de Pernambuco ganhou ainda mais peso após a vitória no Paraná. Em caso de novo triunfo, o Santa Cruz poderá encaminhar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, dependendo também dos demais resultados da rodada.

O Santa Cruz chega ao confronto em uma situação privilegiada no grupo após vencer os dois primeiros jogos. No histórico dos quadrangulares de acesso, a menor pontuação já registrada por uma equipe que conseguiu subir de divisão foi de sete pontos.

