Maringá x Santa Cruz: veja onde assistir, horário e escalações pela 2ª rodada do Quadrangular do Acesso da Série C

Em duelo de líderes, Tricolor terá desafio fora de casa para se consolidar no topo do Grupo

Elenco do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Em meio às novidades da SAF, o Santa Cruz terá mais um jogo de grande importância no Quadrangular do Acesso da Série C.

O desafio será fora de casa, neste sábado (12), às 19h30, contra o Maringá, em duelo que vale a liderança do Grupo.

Na primeira fase da competição, as duas equipes empataram por 1 a 1 no mesmo estádio que receberá o novo jogo, com Pedro Favela marcando para o Tricolor.

Após vencer o Botafogo-PB na estreia da fase decisiva, o time de Cristian de Souza terá que superar um grande desfalque para a partida no Paraná.

Santa Cruz

O Tricolor do Arruda já sabe que não contará com o atacante Ronald, peça-chave da equipe na campanha da Série C.

O ponta, que deixou o campo reclamando de dores na partida contra o Belo, foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 no posterior da coxa e será desfalque para o confronto deste sábado.

Com isso, Cristian de Souza deve promover a entrada de Cassiano, que pode formar o trio de ataque ao lado de Eron e Renato, com Everaldo também tendo a função de apoiar pelo meio de campo.

Em coletiva na véspera da partida, o treinador, que não revelou a escalação, afirmou que está cada vez mais próximo de encontrar o time titular ideal para a sequência da competição.

“A gente está perto do 11 ideal e de uma forma de jogar. Já temos o modelo constituído. Na fase final, a gente espera que isso vá para a prática e siga nos dando resultados”, declarou.

Maringá

Após vencer o Floresta fora de casa na primeira rodada, o Maringá chega com moral para receber a Cobra Coral e buscar mais um resultado positivo no Quadrangular do Acesso.

O time treinado por Ivan Campanari, que foi efetivado no cargo no último mês, terminou a primeira fase da competição na quarta posição geral e iniciou a segunda fase com uma vitória importante longe de seus domínios.

O grande destaque da equipe dentro de campo é o atacante Caíque Calito, que soma 11 gols e três assistências nos 30 jogos que disputou na temporada.

O time paranaense, que tem o segundo melhor ataque da Série C, com 33 gols marcados em 20 partidas, foi elogiado por Cristian de Souza. O treinador destacou principalmente a força ofensiva e a velocidade dos jogadores do adversário.

“É um time bastante ofensivo, com jogadores de velocidade e força do meio para frente. Conhecemos bem”, disse.







Ficha do jogo

Maringá: Guilherme Neto; Jhow, Travassos e Felipe; Gabriel, Paulinho, Adeílson, Guilherme Pira e Negueba; Caíque Calito e Giovane. Técnico: Ivan Campanari.

Santa Cruz: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Eurico, William Alves, Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva e Everaldo; Renato, Eron e Cassiano. Técnico: Cristian de Souza.

Competição: Campeonato Brasileiro da Série C

Horário: 19h30

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá (PR)

Árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Igor Alves de Moraes (ambos de Goiás)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Transmissão: SportyNet

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