Santa Cruz: Engenheiro responsável pelo Novo Maracanã participa de projeto para recuperação do Arruda

Nova SAF prevê investimento de cerca de R$ 20 milhões em três anos e também prevê reformas a longo prazo

Coletiva com investidores da nova SAF do Santa Cruz (Sandy James/DP Foto)

O Santa Cruz pretende iniciar uma nova etapa de recuperação e modernização do Arruda com a chegada da nova Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (11), o presidente do clube, Bruno Rodrigues, revelou que a Matix e os investidores do projeto deverão investir cerca de R$ 20 milhões no estádio ao longo dos próximos três anos.

O Arruda não recebe uma partida do Santa Cruz há mais de um ano. Em 2026, o clube vem mandando seus jogos na Arena de Pernambuco.

Para a próxima temporada, porém, o estádio estadual não poderá ser utilizado a partir de novembro, quando passará por ajustes, incluindo a troca do gramado, em preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Investimento no patrimônio do clube

Diferentemente do acordo firmado com os últimos investidores, o novo projeto não prevê a cessão definitiva do Arruda. O estádio continuará pertencendo ao Santa Cruz, enquanto a nova SAF fará investimentos na estrutura.

“Haverá um investimento em torno de R$ 20 milhões em três anos. A Matix e os investidores vão fazer um aporte em um patrimônio que é nosso”, afirmou Bruno Rodrigues.

O projeto inicial prevê aumentar a capacidade do estádio. Atualmente, o Arruda tem capacidade estimada em cerca de 25 mil torcedores em sua configuração atual, e a intenção é ampliar o número para até 40 mil.

“Esse projeto inicial é ampliar de 25 para até 40 mil torcedores a capacidade do Arruda”, explicou o presidente.

Engenheiro do Maracanã avalia estrutura

Antes de definir as próximas intervenções, a nova SAF contratou um especialista para avaliar as condições estruturais do Arruda. Segundo Thairo Arruda, novo CEO da SAF e também investidor do projeto, o engenheiro responsável pela análise participou da recuperação do Maracanã.

“Trouxemos um engenheiro especialista em recuperação de grandes obras. Foi o mesmo que fez do Maracanã. Ficou aqui uma semana medindo as estruturas do Arruda para ver se existe qualquer tipo de risco à nossa torcida”, afirmou Thairo.

O clube agora aguarda a conclusão do laudo técnico para definir as medidas necessárias no estádio. O executivo destacou que a prioridade é garantir que as intervenções tenham caráter permanente, sem acelerar o processo apenas por uma questão financeira.

“Estamos esperando o laudo para ter mais informações. Isso tudo leva um tempo, não é questão de capacidade financeira. Fazer bem feito para que seja perene e duradouro”, disse.

Novo modelo de experiências

Além das melhorias estruturais, a nova SAF pretende transformar o Arruda em uma fonte maior de receitas para o Santa Cruz. Thairo Arruda destacou que o projeto deve buscar novas experiências para os torcedores dentro do estádio.

“Eu acredito muito no potencial de geração de receita desse estádio. O torcedor compra aquilo que é bom para ele. O Arruda hoje não é um estádio que você consiga ter diversas experiências diferentes”, afirmou.

A expectativa é que os investimentos previstos para os próximos três anos permitam não apenas a recuperação da estrutura, mas também a criação de novas possibilidades comerciais e de entretenimento no estádio, aumentando o potencial de arrecadação do Santa Cruz.



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