Presidente do Santa Cruz tranquiliza após liminar de antigo investidor: ‘Não muda a trajetória da nova SAF’

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, minimizou os efeitos da liminar concedida pela Justiça após uma notificação extrajudicial apresentada pelo antigo investidor da SAF, Iran Barbosa.

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (11), com a presença de representantes e investidores, o dirigente afirmou que a decisão não interfere na continuidade do projeto.

“O juiz negou toda e qualquer questão de mérito. Tem uma liminar somente temporal. Isso não muda em nada nossa trajetória da nova SAF”, afirmou Bruno.

A operação havia sido alvo de questionamentos de Iran, que apresentou uma notificação extrajudicial apontando possíveis irregularidades no processo de transferência das ações.

Ação não envolve diretamente o Santa Cruz

O advogado do Santa Cruz, Lucas Cavalcanti, explicou que o clube não é parte da ação judicial movida por Iran Barbosa. Segundo ele, o processo foi apresentado pelo antigo investidor contra seus próprios sócios e trata de questões societárias da Cobra Coral S.A.

“O Santa Cruz não é parte desse processo. Isso foi uma ação judicial movida por Iran Barbosa contra os seus sócios, onde pediu algumas questões societárias da Cobra Coral S.A.”, explicou.

De acordo com Cavalcanti, o único pedido acatado pelo magistrado está relacionado ao prazo de convocação de uma assembleia interna da Cobra Coral. A reunião estava prevista para a última quarta-feira (9), com o objetivo de formalizar a assinatura da cessão das ações, posteriormente ratificada pelo Conselho Deliberativo do Santa Cruz na quinta-feira.

“O único pedido que foi acatado pelo magistrado foi que o conselho da Cobra Coral teria uma assembleia para a última quarta-feira (9) para assinar a cessão das ações, que foi ratificada ontem na reunião do conselho”, disse.

Clube espera conclusão da transferência

Apesar da decisão judicial, Cavalcanti afirmou que o Conselho Deliberativo do Santa Cruz já aprovou a cessão das ações. Segundo o advogado, o documento deverá ser assinado após uma nova convocação da assembleia da Cobra Coral, respeitando o prazo determinado.

“O Conselho do Santa Cruz aprovou a cessão. O documento deve ser assinado em breve, já que foi uma questão temporal. Temos mantido diálogo com os membros da Cobra Coral S.A. Sanado esse prazo de três dias para a nova convocação, a gente espera o bom caminhar nesta etapa”, declarou.

Presidente também cita recuperação judicial

Além da implantação da nova SAF, Bruno Rodrigues demonstrou confiança no andamento do processo de recuperação judicial do Santa Cruz. O presidente espera que a Assembleia Geral de Credores seja realizada ainda em 2026 para avançar na solução das dívidas do clube.

“A expectativa nossa é a melhor possível em termos de soluções da implantação da SAF e da recuperação judicial. A expectativa é que a Justiça marque a Assembleia Geral dos Credores ainda este ano, para que a gente resolva definitivamente nossos débitos”, afirmou.



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