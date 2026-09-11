Investidor da nova SAF do Santa Cruz, Paraj Tyle mostra confiança: "Trazer o clube de volta aos seus dias de glória"

Empresário americano de origem indiana destacou a tradição do Tricolor e afirmou que enxerga grande potencial no projeto

Paraj Tyle, investidor da SAF do Santa Cruz (Sandy James/DP Foto)

Um dos novos investidores da SAF do Santa Cruz, Paraj Tyle demonstrou confiança no projeto durante a primeira conversa com a imprensa realizada nesta sexta-feira (11), no Arruda.

Representante da família Tyle na nova gestão do clube, o empresário citou a tradição do Tricolor e afirmou que o objetivo é recolocar o Santa Cruz entre os grandes do futebol brasileiro.

“Quero agradecer ao povo de Recife e aos torcedores do Santa Cruz pela grande recepção. Sei que esse clube tem mais de 110 anos de uma rica herança, que é agora nossa responsabilidade”, afirmou Paraj.

Investidor destaca potencial do Santa Cruz

O empresário também ressaltou a confiança da família no potencial do Santa Cruz e na força da torcida coral. Segundo Paraj, a intenção dos novos investidores é construir um projeto capaz de levar o clube novamente a um período de protagonismo.

“Acreditamos no clube e na torcida. Queremos trazer o clube de volta aos seus dias de glória, até glórias maiores”, declarou.

Paraj ainda comentou a receptividade encontrada desde a chegada ao Recife. Para o investidor, o ambiente encontrado no Arruda reforçou a percepção de que existe uma forte identificação entre o clube e seus torcedores, além de espaço para o desenvolvimento do projeto.

“Parece que estou numa família. Todo mundo é apaixonado pelo clube. Tem muita coisa para ser feita, com muito potencial”, disse.

Família Tyle no projeto

Paraj Tyle é um empresário americano de origem indiana, formado em Economia pela Carnegie Mellon University e com estudos na Yale School of Management. Em sua trajetória profissional, aparece ligado à PTA Ventures LLP, empresa com atuação na Índia.

A família também tem ligação com o esporte nos Estados Unidos. Paraj é parente de Sheel Tyle, empresário e investidor que integra o grupo de proprietários do Portland Trail Blazers, franquia que disputa a NBA.

Nesta sexta-feira, Sheel publicou uma mensagem nas redes sociais para parabenizar o familiar pelo investimento no Santa Cruz e afirmou que toda a família Tyle passou a torcer pelo clube.



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