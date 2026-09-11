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Co-proprietário de franquia da NBA parabeniza primo por investimento na SAF do Santa Cruz

Sheel Tyle, dono de ações do Portland Trail Blazers, fez postagem nas redes sociais e indicou vinda ao Recife

Ivan Mota

Publicado: 11/09/2026 às 12:00

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Sheel Tyle, Paraj Tyle e Bruno Rodrigues /Bruce Ely/Trail Blazers e Evelyn Victoria/SCFC

Sheel Tyle, Paraj Tyle e Bruno Rodrigues (Bruce Ely/Trail Blazers e Evelyn Victoria/SCFC)

Apresentado na última quinta-feira (10) como um dos investidores da SAF do Santa Cruz, o empresário Paraj Tyle recebeu o apoio de seu primo, que é um dos proprietários do Portland Trail Blazers, franquia da NBA.

Em postagem nas redes sociais nesta sexta-feira (11), Sheel Tyle prometeu torcida pelo Tricolor e indicou que virá ao Recife.

Veja também:

“Orgulhoso do meu primo Paraj por investir nessa franquia histórica, o que faz com que toda a família Tyle seja torcedora do Santa Cruz, junto com os melhores torcedores do Brasil. Vejo vocês no Recife!”, escreveu.

Conheça mais sobre Paraj Tyle

Paraj Tyle, empresário americano de origem indiana, participou da reunião do Conselho Deliberativo representando a família Tyle, que possui histórico de investimentos em diferentes áreas.

Ele é formado em Economia pela Carnegie Mellon University, nos Estados Unidos, e também estudou na Yale School of Management.

Em sua trajetória profissional, aparece ligado à PTA Ventures LLP, empresa com atuação na Índia.

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Paraj Tyle , SAF , Santa Cruz , Sheel Tyle
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