Co-proprietário de franquia da NBA parabeniza primo por investimento na SAF do Santa Cruz

Sheel Tyle, dono de ações do Portland Trail Blazers, fez postagem nas redes sociais e indicou vinda ao Recife

Sheel Tyle, Paraj Tyle e Bruno Rodrigues (Bruce Ely/Trail Blazers e Evelyn Victoria/SCFC)

Apresentado na última quinta-feira (10) como um dos investidores da SAF do Santa Cruz, o empresário Paraj Tyle recebeu o apoio de seu primo, que é um dos proprietários do Portland Trail Blazers, franquia da NBA.

Em postagem nas redes sociais nesta sexta-feira (11), Sheel Tyle prometeu torcida pelo Tricolor e indicou que virá ao Recife.

“Orgulhoso do meu primo Paraj por investir nessa franquia histórica, o que faz com que toda a família Tyle seja torcedora do Santa Cruz, junto com os melhores torcedores do Brasil. Vejo vocês no Recife!”, escreveu.

Proud of my cousin Paraj for investing in the storied franchise @SantaCruzFC, which makes the whole Tyle family Santa Cruz fans alongside the best fans in Brazil. See you in Recife. ?????????? — Sheel Tyle (@sheeltyle) September 11, 2026

Conheça mais sobre Paraj Tyle

Paraj Tyle, empresário americano de origem indiana, participou da reunião do Conselho Deliberativo representando a família Tyle, que possui histórico de investimentos em diferentes áreas.

Ele é formado em Economia pela Carnegie Mellon University, nos Estados Unidos, e também estudou na Yale School of Management.

Em sua trajetória profissional, aparece ligado à PTA Ventures LLP, empresa com atuação na Índia.



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