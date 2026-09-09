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Ronald desfalca o Santa Cruz contra o Maringá no quadrangular da Série C

Atacante sofreu uma lesão de grau 2 na coxa e está fora do segundo jogo do Tricolor na fase decisiva pelo acesso

Gabriel Farias

Publicado: 09/09/2026 às 18:30

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Ronald, atacante do Santa Cruz/Savyo Miguel/FPF

Ronald, atacante do Santa Cruz (Savyo Miguel/FPF)

O Santa Cruz terá um desfalque importante para o segundo compromisso no quadrangular de acesso da Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante Ronald não poderá enfrentar o Maringá, pela sequência da fase decisiva da competição, após sofrer uma lesão de grau 2 na posterior da coxa.

Em atualização ao quadro clínico do jogador, Dr. Antônio Mário Valente, diretor médico do clube, comunicou que, através de exame de imagem, foi apresentada a necessidade de Ronald ser poupado diante do Maringá. Ainda de acordo com Antônio Mário, o atleta vem evoluindo bem à atividade de fisioterapia intensiva e seguirá cumprindo o processo de recuperação.

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Desfalque no ataque coral

A ausência de Ronald obriga o Santa Cruz a buscar uma alternativa para a formação ofensiva. O técnico Cristian de Souza terá que definir o substituto para o segundo jogo do quadrangular, levando em consideração as características do adversário e a necessidade de pontuar na disputa pelo acesso.

O confronto contra o Maringá faz parte da sequência decisiva do Santa Cruz na briga por uma das vagas na Série B. A equipe coral vem de vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB.


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