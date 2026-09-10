Conselho ratifica operação da nova SAF do Santa Cruz; antigo grupo entra com ação extrajudicial

Com presença de investidor internacional, Conselho confirmou a transferência das ações para a Matix

Novos investidores com presidentes do Conselho e Executivo do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O processo de transformação do Santa Cruz em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) avançou mais um estágio. O Conselho Deliberativo da Cobra Coral ratificou a operação da nova SAF do clube em reunião extraordinária realizada na noite desta quinta-feira (10).

O encontro aconteceu na sede do Arruda e contou com a presença do presidente Bruno Rodrigues, do presidente do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo, representantes do Grupo Matix e investidores nacionais e internacionais envolvidos no projeto. Os valores previstos para a operação seguem os mesmos: R$ 1 bilhão em 15 anos.

Durante a reunião, os conselheiros aprovaram a operação que transfere para o Grupo Matix o controle de 90% das ações da Cobra Coral S.A. A nova estrutura marca uma mudança no comando da SAF tricolor.

Entre os nomes presentes estiveram Thairo Arruda, que será o CEO da SAF e também participará como investidor, e Paraj Tyle, empresário americano de origem indiana que participou do encontro representando a família Tyle.

Thairo e Paraj foram recebidos pelo presidente e pelo vice-presidente do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo e Álvaro Maia, respectivamente, e pelo presidente executivo do clube, Bruno Rodrigues.

Durante a reunião, foram apresentados os principais pontos da operação, que prevê a transferência das ações da Cobra Coral Participações S.A. para o Grupo Matix.

Investidor internacional

Paraj é formado em Economia pela Carnegie Mellon University, nos Estados Unidos, e também estudou na Yale School of Management.

Em sua trajetória profissional, aparece ligado à PTA Ventures LLP, empresa com atuação na Índia.

O empresário é parente de Sheel Tyle, empresário e investidor que integra o grupo de proprietários do Portland Trail Blazers, franquia que disputa a NBA. A família Tyle possui histórico de investimentos em diferentes áreas.

Thairo Arruda será o CEO da SAF

Thairo Arruda será o CEO da SAF do Santa Cruz e também participará como investidor do projeto.

O executivo ganhou projeção no futebol brasileiro durante sua passagem pelo Botafogo, onde ocupou o cargo de CEO da SAF após a transformação do clube em empresa.

Arruda participou da estruturação do projeto comandado pelo empresário John Textor e esteve envolvido em decisões estratégicas da operação alvinegra.

Durante sua gestão, acompanhou o processo de reconstrução administrativa e financeira do Botafogo, período marcado pelas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, em 2024.

Repasse financeiro

De acordo com a ata apresentada pelo Conselho Deliberativo, a Matix adquiriu 90% das ações da Cobra Coral S.A., enquanto os 10% restantes permanecem com o Santa Cruz Futebol Clube, conforme determina a legislação.

Com a operação, a empresa também assumiu os direitos e obrigações previstos no contrato original de compra e venda das ações, firmado em janeiro de 2025.

O acordo mantém a projeção de receitas de até R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos, considerando tanto os valores gerados pelo clube, como bilheteria, sócios, patrocínios e direitos de transmissão, quanto os aportes realizados pelos investidores.

A SAF também seguirá uma estrutura de garantias mínimas de faturamento anual, de acordo com a divisão do Campeonato Brasileiro em que o Santa Cruz estiver. Em 2026, por exemplo, o valor mínimo previsto é de R$ 36 milhões.

Em entrevista ao Podcast Futebol Diario na última terça-feira (8), Bruno comentou que os investidores poderão aportar R$ 11 milhões ainda em 2026, sendo R$ 6 milhões para quitar débitos com o elenco e R$ 5 milhões para obras emergenciais no Estádio do Arruda.

Sexto aditamento

Uma das questões que mais gerou debates e especulações foi o sexto aditamento ao contrato da SAF do Santa Cruz.

Durante a apresentação, foi informado que a Matix, ou seus sócios, administradores e garantidores, deverá comprovar R$ 50 milhões em ativos líquidos até o fim de setembro, além de R$ 100 milhões em ativos totais até a constituição da SAF.

Essa análise será feita pelo próprio clube, com seus assessores.

Notificação extrajudicial

A operação também foi alvo de questionamentos por parte de Iran Barbosa, empresário e antigo investidor da SAF do Santa Cruz por meio da Cobra Coral S.A.

O ex-investidor apresentou uma notificação extrajudicial envolvendo uma possível impugnação do negócio relacionado à nova SAF.

A informação foi divulgada pelo Podcast Beberibe 1285 e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.

Segundo apuração do DP, Iran Barbosa teria apontado possíveis ilegalidades no processo de transferência das ações da Cobra Coral Participações, levantando questionamentos sobre a validade da operação.

Investidores terão encontro com a imprensa

Nesta sexta-feira (11), o Santa Cruz realizará uma roda de conversa com profissionais da imprensa e os investidores da nova SAF. O encontro está marcado para as 12h, no Auditório Aristófanes de Andrade, no Arruda.

A atividade foi organizada pelo clube com o objetivo de apresentar mais informações sobre o projeto e permitir que os investidores detalhem outros aspectos da operação que está sendo estruturada no Santa Cruz.



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