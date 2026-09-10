Santa Cruz: Ex-investidor apresenta notificação extrajudicial contra nova SAF

Reunião do Conselho Deliberativo do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Conselho Deliberativo do Santa Cruz realizou, na noite desta quinta-feira (10), uma reunião extraordinária para tratar da nova SAF do clube. O encontro aconteceu na sede do Estádio do Arruda e contou com a apresentação dos detalhes da operação que marca a entrada de um novo grupo de investidores no projeto tricolor. Porém, a operação sofreu uma contestação de um dos membros do antigo grupo de investidores.

Durante a reunião, o presidente Bruno Rodrigues, representantes do Grupo Matix e investidores nacionais e internacionais apresentaram informações sobre a operação, que envolve a aquisição das ações da Cobra Coral Participações S.A.

A operação, porém, também foi alvo de questionamentos. Iran Barbosa, empresário e antigo investidor da SAF do Santa Cruz por meio da Cobra Coral S.A., apresentou uma notificação extrajudicial envolvendo uma possível impugnação do negócio relacionado à nova SAF.

O documento questiona a forma como a operação foi conduzida e o repasse das ações da companhia. A informação sobre a notificação foi divulgada pelo Podcast Beberibe 1285 e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.

Segundo apuração, Iran Barbosa teria apontado possíveis ilegalidades no processo de transferência das ações da Cobra Coral Participações, levantando questionamentos sobre a validade da operação que envolve a nova SAF tricolor.

Além da notificação extrajudicial, os conselheiros debateram a necessidade de um parecer da Comissão Fiscal antes da aprovação da operação. A proposta para que o documento fosse apresentado foi colocada em votação durante o encontro, mas acabou rejeitada pelo Conselho Deliberativo.

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