Santa Cruz: Thiago Ennes comemora volta ao time titular e projeta partida contra o Maringá

Lateral-direito teve boa atuação na vitória contra o Botafogo-PB e deve ganhar sequência após lesão

Thiago Ennes, lateral do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

De volta ao time titular do Santa Cruz na vitória por 1 a 0 contra o Botafogo-PB, no último domingo (6), o lateral-direito Thiago Ennes comemorou a nova chance no clube.

Após ser desfalque por conta de uma lesão, o defensor se destacou na partida da Arena de Pernambuco e deve seguir no onze inicial de Cristian de Souza para a sequência do Quadrangular do Acesso da Série C.

“Fiquei um mês fora por lesão. O professor já tinha falado comigo que só iria voltar quando estivesse 100%. A oportunidade apareceu e eu fui bem. Pude ajudar a equipe a conquistar a vitória”, disse.

O jogador, que soma 10 partidas pelo clube, sendo cinco como titular, destacou o trabalho da comissão técnica e de todo o elenco.

“O professor e a comissão vêm nos orientando bastante. Todo mundo precisa estar preparado, porque a oportunidade aparece. O banco também é muito forte. Já teve diversos jogos em que o banco decidiu”, declarou.

Partida contra o Maringá

Thiago Ennes também aproveitou para projetar a partida contra o Maringá, fora de casa, no próximo sábado (12), às 19h30.

“Tive a oportunidade de enfrentar o Maringá. Sei como é difícil jogar lá, mas a equipe está preparada, correspondendo bem, e os onze que iniciarem vão dar conta do recado”, afirmou.



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