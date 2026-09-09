Conselho do Santa Cruz se reúne nesta quinta para ratificar nova SAF; veja detalhes

Encontro no Arruda terá apresentação dos termos da operação e formalização da entrada do Grupo Matix no projeto do clube

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Conselho Deliberativo do Santa Cruz realizará, nesta quinta-feira (10), uma reunião extraordinária para tratar da nova SAF do clube. O encontro acontecerá no Estádio do Arruda.

De acordo com o edital de convocação, a primeira chamada está marcada para as 19h14, com a presença da maioria absoluta dos conselheiros. Caso não haja quórum, uma segunda convocação será realizada às 19h44, com qualquer número de presentes.

Termos da operação

A pauta prevê a apresentação, pelo presidente Bruno Rodrigues e pelos representantes do Grupo Matix, dos termos da operação de aquisição da Unidade Produtiva Isolada (UPI) e do investimento na SAF do Santa Cruz.

Segundo Bruno Rodrigues, em entrevista ao podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, a reunião não representa uma nova escolha entre propostas. Para o dirigente, o encontro servirá para formalizar uma decisão que já foi tomada pelo clube.

De acordo com o presidente, o Grupo Matix adquiriu as operações da Cobra Coral Participações S.A., antiga investidora do projeto da SAF. A mudança será formalizada por meio da cessão dos direitos e das obrigações previstos no contrato firmado anteriormente.

“Todas as propostas que chegaram eu coloquei para nossa diretoria. Fui ao mercado várias vezes e a gente optou pela melhor proposta”, afirmou Bruno Rodrigues.

Presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz Futebol Clube, Victor Pessoa de Melo convoca para a 4ª Reunião Extraordinária de 2026. pic.twitter.com/yLnghhkZvJ — Conselho Deliberativo - Santa Cruz (@CD_SantaCruzFC) September 8, 2026

Além da mudança do grupo investidor, o Conselho Deliberativo deverá analisar o 6º aditamento ao contrato, que prevê a entrada da Matix em substituição aos antigos investidores e estabelece novos termos comerciais e jurídicos para a operação.

A reunião também terá a ratificação do contrato de mútuo firmado entre o Santa Cruz e a Matix em 11 de agosto. O acordo prevê um empréstimo emergencial ao clube e faz parte da estruturação do novo projeto da SAF.



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