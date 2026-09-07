Thiago Coelho comemora volta por cima no Santa Cruz e exalta trabalho de psicóloga: ‘Me ajudou muito’

Após conviver com falhas, goleiro assumiu titularidade do Tricolor e foi peça-chave na vitória contra o Botafogo-PB

Thiago Coelho, goleiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Destaque do Santa Cruz na vitória por 1 a 0 contra o Botafogo-PB no último domingo (6), o goleiro Thiago Coelho comemorou muito o resultado na Arena de Pernambuco.

Após a partida, que abriu o Quadrangular do Acesso da Série C, o jogador abraçou Marjorry Calumby, psicóloga do clube, e exaltou o trabalho dela para ajudar na recuperação de sua confiança.

“Faça terapia. É muito importante reconhecer que você não está bem. O trabalho dela me ajudou muito. Viver isso aqui com a Arena lotada é um sonho. Quando vim para cá, eu busquei isso. Vida de atleta e de goleiro é assim”, disse em entrevista pós-jogo.

Volta por cima no Santa Cruz

Thiago Coelho perdeu espaço no time após falhar na derrota por 1 a 0 para o Ypiranga-RS, mas reassumiu a titularidade na reta final da Série C.

Contra o Belo, fez grandes defesas e garantiu a importante vitória contra o adversário direto na luta pelo retorno à Série B.

“O que eu vivi aqui, o torcedor, meus companheiros, minha família sabem o quanto é difícil estar passando por uma temporada difícil e dar a volta por cima e recuperar a confiança”, declarou.



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