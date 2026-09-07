Técnico do Santa Cruz projeta duelo de ‘líderes’ contra o Maringá na Série C

Equipes estrearam com vitória no Quadrangular do Acesso e se enfrentam no Paraná na próxima rodada

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Após vencer o Botafogo-PB por 1 a 0 no último domingo (6), Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz, projetou a partida contra o Maringá, pela segunda rodada do Quadrangular do Acesso da Série C.

Em coletiva na Arena de Pernambuco, o treinador elogiou o próximo adversário, que venceu, fora de casa, o Floresta, também por 1 a 0, e divide a liderança da chave com a Cobra Coral.

“Agora vão se enfrentar os dois líderes. Jogo fora, a gente conhece bem a equipe do Maringá. Fez um grande jogo contra o Floresta”, disse.

A partida, no Paraná, acontecerá no próximo sábado (12), às 19h30. Mais cedo, às 17h, o Botafogo-PB receberá o Floresta.

Cristian prevê equilíbrio no Quadrangular do Acesso

O treinador evitou fazer projeções de quantos pontos o Santa Cruz precisa conquistar para garantir a vaga na Série B de 2027.

Para Cristian, a decisão de quem sobe de divisão acontecerá apenas nos últimos jogos da competição.

“Não tem nenhuma novidade. As dificuldades são as que a gente esperava. O equilíbrio vai ser a tônica desse campeonato e vai ser resolvido nas últimas rodadas novamente”, declarou.



Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão