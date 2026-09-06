Santa Cruz bate recorde de público no ano em vitória contra o Botafogo-PB

Mais de 27 mil Tricolores estiveram presentes na Arena de Pernambuco e apoiaram a Cobra Coral na Série C

Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/DP Foto)

A importante vitória por 1 a 0 diante do Botafogo-PB, neste domingo (6), na Arena de Pernambuco, teve o melhor público do Santa Cruz na temporada.

Ao todo, 27.479 Tricolores estiveram presentes na partida que abriu o Quadrangular do Acesso da Série C, que teve uma renda de R$ 1.100.030,44.

O duelo contra os paraibanos superou a derrota por 1 a 0 para o Figueirense, ainda na primeira fase da competição, que teve 27.393 torcedores presentes.

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Capitão celebra presença da torcida

O zagueiro William Alves, capitão da Cobra Coral, exaltou a presença dos torcedores em mais uma partida.

“Não tem o que falar da torcida. A torcida só nos ajuda. É o primeiro passo, mas é um passo forte. É o começo de uma caminhada. A energia deles lá fora contagia aqui dentro. Agora é descansar, que tem outra batalha no Paraná agora”, disse.

O próximo jogo do Santa Cruz será fora de casa, contra o Maringá, no próximo sábado (12), às 19h30.

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