Técnico do Santa Cruz exalta jogadores após vitória contra o Botafogo-PB: ‘Disciplina’

Cristian de Souza analisou a partida na Arena de Pernambuco que abriu o Quadrangular do Acesso da Série C.

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Após vencer o Botafogo-PB por 1 a 0 neste domingo (6), Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz, analisou a partida que abriu o Quadrangular do Acesso da Série C.

Em coletiva, o comandante da Cobra Coral viu um primeiro tempo muito equilibrado, apesar do gol de pênalti marcado por Eron.

“O primeiro tempo foi um jogo muito aberto, que não é favorável para nós. Mas muito também pela qualidade do adversário, que tem um investimento alto e jogadores de qualidade, então ficou um jogo lá e cá”, disse.

Porém, na segunda etapa, para o treinador, a equipe se encontrou e os jogadores tiveram um grande trabalho tático.

“No segundo tempo a gente teve um comportamento tático e uma disciplina que tenho que agradecer aos jogadores, enaltecer todos. Depois das trocas, a gente manteve um nível de qualidade muito bom”, afirmou.

Apesar do grande resultado na Arena de Pernambuco, Cristian admitiu que houve momentos negativos e elogiou o adversário, que será o último confronto do Tricolor na última rodada da segunda fase, dessa vez, em João Pessoa.

“Sofremos, obviamente. Faz parte do jogo. Mas fiquei muito satisfeito, porque controlamos um adversário muito difícil”, declarou.



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