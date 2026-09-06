Com gol de Eron, Santa Cruz vence Botafogo-PB na abertura do Quadrangular do Acesso da Série C

De pênalti, atacante marcou o único gol da partida, que iniciou a trajetória do Tricolor na fase decisiva da competição

Eron, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Primeiro passo. O Santa Cruz venceu o Botafogo-PB por 1 a 0 neste domingo (6), em partida válida pela primeira rodada do Quadrangular do Acesso da Série C do Campeonato Brasileiro.

O único gol da partida, disputada na Arena de Pernambuco, que recebeu mais de 27 mil torcedores, foi anotado pelo atacante Eron, em cobrança de pênalti.

Com o resultado, a Cobra Coral se iguala ao Maringá, que venceu o Floresta, fora de casa, pelo mesmo placar, na liderança do Grupo B.

O time paranaense será o próximo adversário da Cobra Coral, no próximo sábado (12), às 19h30, no estádio Willie Davids.

O jogo

O jogo começou movimentado, com os dois times indo para o ataque. Mas a primeira boa oportunidade foi do Botafogo-PB, com PK quase marcando um golaço após chute de longa distância aos quatro minutos.

A resposta do Santa Cruz veio logo depois. Ronald recebeu bom passe de Everaldo e finalizou já na grande área, tirando tinta da trave.

O Tricolor seguiu pressionando e conseguiu um pênalti após Eron ser derrubado dentro da área. O próprio centroavante foi para a cobrança e, com categoria, abriu o placar aos 12 minutos.

O duelo seguiu muito animado, com chances criadas pelos dois lados. Os paraibanos quase empataram com Henrique Dourado, que, sozinho na área, cabeceou à queima-roupa, obrigando Thiago Coelho a fazer um milagre.

Assim, a Cobra Coral seguiu em vantagem até o fim da primeira etapa da partida.

Segundo tempo

Sem mudanças na volta do intervalo, a partida seguiu no mesmo ritmo, muito aberta, com as duas equipes seguindo no ataque.

Cristian de Souza promoveu duas estreias no meio da segunda etapa, acionando o meia Willian Jr. e o atacante Matheus Cadorini.

Mas quem levou muito perigo foi o Botafogo-PB. Rodolfo aproveitou cruzamento e mandou de cabeça com força, acertando o travessão de Thiago Coelho.

Já aos 40 minutos, o zagueiro Igor Morais, do Botafogo-PB, foi expulso após análise do VAR, depois de acertar uma cotovelada em Cadorini.

Mesmo com um a menos, os visitantes tiveram grande chance de empatar nos últimos minutos, mas Yan Souto não conseguiu finalizar na direção da meta. Com isso, o Santa Cruz conquistou uma importante vitória na Arena de Pernambuco.

Ficha do jogo

Santa Cruz 1

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Eurico, William Alves e Matheus Vinícius; Pedro Favela, Silva (Arilson) e Everaldo (Willian Jr.); Ronald (Cassiano), Eron (Cadorini) e Renato (Alex Ruan). Técnico: Cristian de Souza.

Botafogo-PB 0

Luiz Daniel; Diogo Mateus, Yan Souto, Igor Morais e PK; Jhonata Varela (Giovanni), Lucas Cândido (Thallyson) e Nenê; Dudu Hatamoto (Diego Tavares), Rodolfo (Jonas Toró) e Henrique Dourado (Kayon). Técnico: Marcelo Fernandes.

Competição: Campeonato Brasileiro da Série C

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Gol: Eron (12'/1ºT) (Santa Cruz)

Cartões amarelos: Cassiano (Santa Cruz); Henrique Dourado (Botafogo-PB)

Cartão vermelho: Igor Morais (Botafogo-PB)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Ruan Luiz De Barros Silva e Fernanda Felix da Silva (ambos de Alagoas)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)



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