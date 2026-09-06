Santa Cruz x Botafogo-PB: veja onde assistir, horário e escalações pela 1ª rodada do Quadrangular do Acesso da Série C

Com reforços regularizados, Tricolor inicia na Arena de Pernambuco sequência decisiva para subir de divisão

Jogadores do Santa Cruz (Savyo Miguel / FPF)

Um novo campeonato começa. Esse é o pensamento do Santa Cruz para o Quadrangular do Acesso da Série C, que se inicia neste domingo (6), às 18h30, contra o Botafogo-PB, na Arena de Pernambuco.

Oitavo colocado na primeira fase da competição, o Tricolor quer fazer valer o mando de campo para iniciar com vitória a reta final pelo sonho de retornar à Série B.

Do outro lado, o Belo, que terminou na liderança após as 19 primeiras rodadas da competição, chega com moral, mas terá que enfrentar, além da Cobra Coral, o grande público que estará presente em São Lourenço da Mata.

No último confronto entre os times, no Almeidão, o Santa Cruz chegou a ficar duas vezes atrás do placar, mas buscou o empate por 2 a 2.

Santa Cruz

O Santa Cruz se reforçou para os seis jogos decisivos na Série C, trazendo jogadores que estavam emprestados, além da chegada do atacante Matheus Cadorini, destaque da Portuguesa, e do retorno de Willian Jr., que esteve presente no acesso de 2025.

Porém, a tendência é que o técnico Cristian de Souza não faça grandes mudanças no time titular que empatou contra o Anápolis na última rodada da primeira fase.

A única mudança pode ser o retorno do volante Pedro Favela, que cumpriu suspensão. A principal dúvida é quem será sua dupla, com Silva e Arilson disputando a vaga.

Em coletiva na última sexta-feira (4), o comandante da Cobra Coral voltou a falar da importância de conquistar os pontos atuando como mandante.

“Precisamos estar equilibrados, atacar marcando, sabendo que os jogos não vão ser decididos nos primeiros minutos. Acredito que estamos em uma evolução”, disse.

Botafogo-PB

Líder da primeira fase, o time treinado por Marcelo Fernandes chega como um dos favoritos ao acesso.

O comandante do Botafogo-PB já sabe que não contará com o volante Rodrigo Maduro, que segue se recuperando de lesão.

Porém, o grande nome do time na temporada estará presente na Arena de Pernambuco.

O meia Nenê, de 45 anos, segue atuando em bom nível e é um dos artilheiros da Série C, com sete gols marcados.

Em toda a temporada, são 27 partidas, com 10 redes balançadas e seis assistências.

Ficha do jogo

Santa Cruz: Thiago Coelho; Renato, Eurico, William Alves, Matheus Vinícius e Alex Ruan; Pedro Favela, Silva (Arilson) e Everaldo; Ronald e Eron. Técnico: Cristian de Souza.

Botafogo-PB: Luiz Daniel; Diogo Mateus, Yan Souto, Igor Morais e PK; Thallyson, Lucas Cândido e Nenê; Dudu Hatamoto, Rodolfo e Henrique Dourado (Kayon). Técnico: Marcelo Fernandes.

Competição: Campeonato Brasileiro da Série C

Horário: 18h30

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Ruan Luiz De Barros Silva e Fernanda Felix da Silva (ambos de Alagoas)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Transmissão: SportyNet



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