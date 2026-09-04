Matheus Cadorini se coloca à disposição e exalta torcida do Santa Cruz: ‘Experiência única’

Novo atacante da Cobra Coral foi destaque da Portuguesa na Série D e afirmou estar bem fisicamente para estrear

Matheus Cadorini, atacante do Santa Cruz (Reprodução/SCFC)

Anunciado como novo reforço do Santa Cruz nesta sexta-feira (4), o atacante Matheus Cadorini já foi apresentado oficialmente.

Em coletiva, o jogador de 24 anos, que chega por empréstimo junto à Portuguesa até o fim da Série C, se colocou à disposição do técnico Cristian de Souza.

“Vou buscar meu espaço, respeitando todos os jogadores, mas, no que Cristian precisar, pode contar comigo. Estou aqui para ajudar da maneira que for”, disse o atleta, que chega para disputar posição com Eron e Tiago Marques.

Com expectativa de grande público no próximo domingo (6), às 18h30, contra o Botafogo-PB, no jogo que abre o Quadrangular do Acesso da Série C, o centroavante se mostrou pronto, física e mentalmente, para atuar, além de ter elogiado a torcida Coral.

“Apesar de estar um tempo sem jogos, estava mantendo a parte física. Estou tranquilo, já vivi uma atmosfera de grandes públicos na minha carreira. Sei que é diferente aqui, tenho certeza de que vai ser uma experiência única”, declarou.

Números de Cadorini na temporada

Em 2026, Cadorini soma 10 redes balançadas e uma assistência nas 21 partidas que fez pela Portuguesa, sendo o artilheiro da equipe na temporada.

Dos gols, oito foram marcados na Série D, e dois deles durante o Campeonato Paulista.



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