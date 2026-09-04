diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
SÉRIE C

Matheus Cadorini se coloca à disposição e exalta torcida do Santa Cruz: ‘Experiência única’

Novo atacante da Cobra Coral foi destaque da Portuguesa na Série D e afirmou estar bem fisicamente para estrear

Ivan Mota

Publicado: 04/09/2026 às 12:47

Seguir no Google News

Matheus Cadorini, atacante do Santa Cruz /Reprodução/SCFC

Matheus Cadorini, atacante do Santa Cruz (Reprodução/SCFC)

Anunciado como novo reforço do Santa Cruz nesta sexta-feira (4), o atacante Matheus Cadorini já foi apresentado oficialmente.

Em coletiva, o jogador de 24 anos, que chega por empréstimo junto à Portuguesa até o fim da Série C, se colocou à disposição do técnico Cristian de Souza.

Veja também:

“Vou buscar meu espaço, respeitando todos os jogadores, mas, no que Cristian precisar, pode contar comigo. Estou aqui para ajudar da maneira que for”, disse o atleta, que chega para disputar posição com Eron e Tiago Marques.

Com expectativa de grande público no próximo domingo (6), às 18h30, contra o Botafogo-PB, no jogo que abre o Quadrangular do Acesso da Série C, o centroavante se mostrou pronto, física e mentalmente, para atuar, além de ter elogiado a torcida Coral.

“Apesar de estar um tempo sem jogos, estava mantendo a parte física. Estou tranquilo, já vivi uma atmosfera de grandes públicos na minha carreira. Sei que é diferente aqui, tenho certeza de que vai ser uma experiência única”, declarou.

Números de Cadorini na temporada

Em 2026, Cadorini soma 10 redes balançadas e uma assistência nas 21 partidas que fez pela Portuguesa, sendo o artilheiro da equipe na temporada.

Dos gols, oito foram marcados na Série D, e dois deles durante o Campeonato Paulista.

Siga o canal do Esportes DP no WhatsApp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

matheus cadorini , Santa Cruz , série c
Mais de Santa Cruz
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP