Santa Cruz x Botafogo-PB: transporte público terá operação especial para jogo na Arena

Linhas de ônibus e metrô terão alterações neste domingo (6) para atender torcedores que irão ao duelo pelo Quadrangular do Acesso da Série C

Arena de Pernambuco receberá mais um jogo do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz encara o Botafogo-PB neste domingo (6), às 18h30, na Arena de Pernambuco, pela primeira rodada do Quadrangular do Acesso da Série C.

A expectativa é de grande público para a importante partida na disputa pelo acesso à Série B de 2027. O Tricolor divulgou uma parcial de mais de 15 mil ingressos vendidos.

Para atender à demanda dos torcedores, a linha 047 – Cosme e Damião/Arena terá operação especial.

O serviço começa às 15h, com reforço na frota a partir das 17h, antes da partida, e novo aumento na oferta de ônibus a partir das 19h30, no pós-jogo.

O encerramento será definido pela fiscalização do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (GRCTM).

A tarifa será a Tarifa A, de R$ 4,50, com pagamento em dinheiro ou por todos os cartões VEM. Haverá distribuição de pulseiras aos passageiros e, por se tratar de uma operação especial, não serão concedidas gratuidades ou abatimentos tarifários.

No metrô, a CBTU Recife informou que a Linha Centro funcionará das 12h às 23h neste domingo. Já a Linha Sul estará fechada para operação durante todo o dia.



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