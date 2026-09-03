Após acesso no Goiatuba, Vini Hora é regularizado e pode reestrear pelo Santa Cruz
Cria da base Coral, atacante de 21 anos é mais um reforço para o Quadrangular do Acesso da Série C do Campeonato Brasileiro
Publicado: 03/09/2026 às 12:24
Vini Hora comemora gol pelo Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
O atacante Vini Hora teve seu nome publicado no BID na manhã desta quinta-feira (3) e pode reestrear pelo Santa Cruz.
Na última quarta-feira (2), o jovem de 21 anos conquistou o acesso à Série C pelo Goiatuba e, já regularizado, deve ficar à disposição do técnico Cristian de Souza.
Com isso, o jogador deve ser relacionado contra o Botafogo-PB, no próximo domingo (6), às 18h30, na Arena de Pernambuco, pelo Quadrangular do Acesso.
Números de Vini Hora
Em sua passagem por empréstimo no clube goiano, Vini Hora somou quatro gols e duas assistências nas 15 partidas que disputou.
O jovem foi peça peça importante na campanha do Goiatuba, tendo balançado as redes nas oitavas de final, contra o Ferroviário, e nas quartas, contra o ASA.
O atacante foi titular inclusive no jogo empate por 1 a 1 contra o São José-RS, que garantiu o acesso na última quarta-feira (2). Com isso, chega com ritmo de jogo para a reta final da temporada Tricolor.
Matheus Melo também é aguardado
Outro jogador emprestado pelo Santa Cruz que retornará é o meia Matheus Melo, que está no CSA.
A equipe alagoana entra em campo nesta quinta-feira (3), às 20h, para encarar o Nacional-AM, no jogo de volta do playoff do acesso. Na ida, fora de casa, o time foram derrotados por 3 a 1.
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